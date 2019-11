Logomo aloittaa muovinkeräyksen toimistotiloissaan ja haluaa tehdä jätehuollosta hiilineutraalin

Tapahtumakeskus Logomo aloittaa muovipakkausten keräämisen ja kierrättämisen Turussa. Muovinkeräyksen järjestäminen toimistotiloissa on Logomolle askel kohti hiilineutraalia jätehuoltoa. Muovin kierrättämisessä Logomo on edelläkävijä, sillä kuluttajamuovipakkausten kerääminen ei suomalaistoimistoissa ole vielä yleistä.

Logomo järjestää muovipakkausten kierrätysmahdollisuuden Byrån ja Konttorin puolella sijaitseviin toimistotiloihin, joissa työskentelee 450 luovien alojen ammattilaista. Työntekijöistä valtaosa viihtyy päivän mittaan myös taukotiloissa, joissa muovipakkauksia availlaan lounaan tai välipalan merkeissä.

– On sanottu, että vastuullisuus alkaa siitä, mihin laki loppuu ja se pitää paikkansa. Se, mitä tekee lain määräysten yli, ratkaisee. Logomon päätös järjestää muovipakkausten keräys on edelläkävijän teko, sillä Suomessa muovinkeräys toimistoissa on vielä alkutekijöissään, kiittelee yksikönpäällikkö Jari Mannevuo Lassila & Tikanojalta. Lassila & Tikanoja on auttanut Logomoa kehittämään lajitteluaan ja kierrätystään.



Edelläkävijän jätehuollosta tehdään hiilineutraalia

Tähän saakka eväiden muovikääreet ovat joutuneet sekajätteen mukana poltettaviksi. Nyt erilliskeräykseen päätyvät kuluttajamuovipakkaukset viedään Fortumin Riihimäellä sijaitsevalle muovijalostamolle. Jalostamolla niistä valmistetaan uusiomuovia, josta puolestaan voidaan tehdä uusia tuotteita, kuten kauppakasseja, kukkaruukkuja, kastelukannuja ja jätesäkkejä.

Logomo kompensoi jätehuollosta aiheutuvaa hiilijalanjälkeä myös osallistumalla ensi vuoden alusta alkaen hiilineutralisointihankkeisiin.

– Kun lajittelu ja kierrätys on hoidettu kuntoon, loput päästöt mitataan ja kompensoidaan osana päästökauppamekanismia. Käytännössä se tarkoittaa metsityshankkeisiin osallistumista Lassila & Tikanojan kautta, Mannevuo kertoo.

Kompensoinnissa päästöjä vastaava määrä hiiltä sidotaan ilmakehästä sertifioitujen metsityshankkeiden kautta. Palvelun avulla yrityksen hiilijalanjälki pienenee ja ilmasto hyötyy.



Vastuullisuutta yli lain velvoitteiden

Muovinkeräyksen järjestäminen on Logomolle osa vastuullisuudesta huolehtimista. Lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen on tapahtumakeskukselle itsestäänselvyys, mutta sen lisäksi Logomossa halutaan tarttua myös arkisiin asioihin.

– Vuokralaisilta tuli pyyntö, että he haluaisivat kierrättää muovia ja Logomo päätti tarjota lajitteluun mahdollisuuden, kertoo Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä.

Byrån puolella toimivalla it-palvelutalo Atealla Logomon päätös lisätä lajittelumahdollisuuksia nähtiin omia arvoja tukevana ratkaisuna. Atea itse on kunnostautunut muun muassa it-laitteiden kierrätyksessä.

–Meille ilmasto on tärkeässä roolissa ja on todella mukava huomata, että Logomo ottaa nämä asiat huomioon, Atean solution manager Olli Rannisto pohtii.

Lassila&Tikanoja kannustaa yrityksiä lisäämään muovin erilliskeräystä ja edistämään yritysmuovien kierrätystä ja uusiokäyttöä. Tavoitteena on lisätä muovin erilliskeräystä kotimaisissa yrityksissä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Kun muovinkierrätys lisääntyy, uusiutumattomia luonnonvaroja säästyy, ja roskaantuminen vähentyy.

­– Muovi on tarpeellinen materiaali, jonka lajittelu ja kierrätys pitää hoitaa hyvin. Taukotilojen muovipakkausten keräysastioihin kelpaavat kaikki kaupasta ostetut elintarvikepakkaukset, joiden puhdistamiseen riittää kylmällä vedellä huuhtaisu. Myös mustan muovipakkauksen voi laittaa keräysastiaan, kertoo Jari Mannevuo.

Kuvateksti:

Toimistoissa tapahtuva muovipakkausten kerääminen kierrätykseen ei ole vielä Suomessa yleistä. Logomon toimistopuolelta löytyy nyt muovinkeräysastioita, joihin laitetut muovikääreet matkaavat muovijalostamolle uusiokäyttöön.