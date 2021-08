Logomon muuntautumiskykyiset tilat mahdollistavat turvalliset keikat ja kongressit poikkeusoloissakin

Jaa

Väljät neliöt ja tehokas ilmastointi ovat Logomon valtteja, kun tapahtumien syyskausi jälleen käynnistyy. – Meillä on mahdollista tehdä erikokoisia tapahtumia turvallisesti terveysturvallisuus huomioiden ja niin, että asiakkaat viihtyvät, sanoo Logomon tuotantojohtaja Petteri ”Pefu” Unkila.

Turvallisia tapahtumia ja kävijäkokemuksia Logomossa

Vaikka Lounais-Suomen aluehallintovirasto 27.8.2021 kumosi kokoontumisrajoituksia ja lähikontaktin välttämisvelvoitetta koskevat päätöksensä Varsinais-Suomessa, on terveysturvallinen tapahtumajärjestäminen kaikkien tilaisuuksien lähtökohta Logomossa.

Tapahtumatalon suurin yksittäinen tila, Logomo-sali aulatiloineen, on määritelty 3 500 henkilön kokoontumistilaksi. Salin liikuteltavan katsomon ansiosta tapahtuma voidaan räätälöidä voimassa olevien rajoitusten ja terveysturvallisuusnäkökulmien mukaisesti.

Neliöiden ansiosta turvavälin pitäminen onnistuu vaivatta: riittävistä välimatkoista huolehditaan esimerkiksi katsomopaikkojen sijoittelulla ja pöytäryhmien asettelulla. Lisäksi Logomon väljät tilat mahdollistavat hyvät turvavälit myös siirtymien sekä mahdollisten jonotusten aikana.

– Konserttikatsomossa kaveriporukat sijoitetaan niin, että seurueiden väliin jää turvaväli. Logomo-salin permannolle on puolestaan helposti rakennettavissa pöytäryhmät turvavälein noin 550 henkilölle. Huomionarvoista on myös se, että Logomo-salin ilmastointi on mitoitettu 3 500 henkilön pitkäaikaiseen oleskeluun salissa, Logomon tuotantojohtaja Petteri Unkila muistuttaa.

Esimerkiksi elokuun viimeisenä viikonloppuna tapahtumatalo muuttui juhlaillallisen näyttämöksi, kun kansainvälinen gastronominen Chaîne de Rôtisseurs -järjestö valitsi viiden ruokalajin kattauksen pitopaikakseen Logomo-salin. Illallinen 320 hengelle tarjoiltiin pöytiin.

Kliinisen mikrobiologian ja tartuntatautien asiantuntijat koolle Logomoon

Huolelliset suunnitelmat ja terveysturvallinen tapa rakentaa tilaisuuksia tuovat Logomoon pandemian keskelläkin tapahtumia. Kolmas Tila – Tredje Rummet esittää Logomossa Romanttinen mieli -näyttämöteoksen kuorolle, näyttelijöille ja muusikoille, lisäksi syksyn ohjelmistossa ovat myös suomalaisen elokuvan festivaali, Flame Jazz ja useita keikkoja, kuten J. Karjalaisen odotettu esiintyminen marraskuussa.

Syyskuussa Logomossa järjestetään NSCMID-kongressi, joka kokoaa tapahtumataloon joukon tartuntatautien asiantuntijoita. Nordic Society of Clinical Microbiology an Infectious Diseases -kongressi järjestetään hybridinä, jotta myös kansainväliset vieraat pääsevät osallistumaan siihen.

– Paikan päälle tulevalla kongressiväellä on koko Logomo käytössään ja väljissä kokoustiloissa turvavälien säilyttäminen onnistuu vaivattomasti – moniin tiloista on myös oma sisäänkäynti. Hygieniasta ja siivouksesta huolehditaan koko talossa aina tehostetusti, sanoo Unkila.

Tapahtumaturvallisuuden edelläkävijä tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa

Logomossa jokainen tapahtuma rakennetaan terveysturvallisuus huomioiden, mutta samalla niin, että tilaan saadaan luotua tapahtumajärjestäjän toivoma tunnelma.

Työtä turvallisten tapahtumajärjestämisen eteen on tehty jo ennen koronapandemiaa.

– Olemme halunneet olla tapahtumaturvallisuuden edelläkävijöitä. Yhteistyötä on tehty poliisin, pelastuslaitoksen ja ensihoidon kanssa, ja Turussa keskustelu viranomaisten kanssa toimii hyvin: asenne on kohdallaan ja tapahtumien terveysturvallisuuden lisääminen mukaan turvallisuussuunnitteluun on onnistunut luontevasti, Unkila kiittää.

Logomon tapahtumien terveysturvalliseen järjestämiseen liittyvät toimet ovat saaneet myös terveysviranomaisilta siunauksen.

­– Terveysturvallisuussuunnitelmat on todettu kattaviksi ja niissä on huomioitu kaikki erilaiset Logomossa järjestettävät tapahtumat. Meillä yleisö voi kokea olonsa turvalliseksi.