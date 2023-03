Logomon Terassikesä tuo jälleen yli 20 ulkoilmakeikkaa Turun kesään

Paikkansa Turun suosituimpien kesätapahtumien joukossa vakiinnuttanut Logomon Terassikesä järjestetään jo neljättä kertaa Logomon Teatron laajennetulla terassialueella 29.6.–19.8.2023. Avajaisia vietetään torstaina 29. kesäkuuta Saimaa-yhtyeen konsertilla, ja kesä päättyy lauantaina 19. elokuuta Popedan viimeisen Turun keikan merkeissä.

Tänä vuonna Logomon Terassikesässä nähdään niin raskaan musiikin kärkinimiä, kuten Amorphis, Battle Beast ja Poets Of The Fall, kotimaisen popin tähtikaartia, kuten Behm, Olavi Uusivirta, Scandinavian Music Group ja Kuumaa, rap-artisteja, kuten Karri Koira, Costee ja Etta sekä pitkän linjan kestosuosikkeja, kuten Samuli Edelmann, Sir Elwoodin Hiljaiset Värit, J. Karjalainen sekä Semmarit. Jokavuotiseen perinteeseen kuuluu myös Ismo Leikolan kaksi esiintymistä, jotka ovat aikaisempina kesinä myyneet aina ennakkoon loppuun. Esiintyjäkattaus tulee vielä täydentymään kevään mittaan.

Tuhat asiakaspaikkaa ja monipuoliset ravintolapalvelut

Logomon Terassikesän miljöönä toimii järjestelyistään kiitelty Teatron terassialue, joka laajenee tänä vuonna entisestään. Laajennetulta terassialueelta tulee löytymään yli tuhat asiakaspaikkaa, joiden joukossa on niin eturivin seisomapaikkoja kuin monipuolisia istuma-alueita. Lisäksi alueelta löytyvät monipuoliset ravintolapalvelut sekä baarikontin kattoterassi isommille ryhmille. Myös alueen visuaaliseen puoleen tullaan panostamaan tulevana kesänä aiempaa enemmän.

Uutuutena koko kesän kattava kausikortti

Tänä vuonna Logomon Terassikesään on myynnissä rajallinen erä 99,90 euron hintaisia kausikortteja, jotka sisältävät pääsyn jokaiseen tapahtumaan, pois lukien Ismo Leikolan keikat. Kausikorttien myynti on alkanut Lippupisteessä.

Yksittäiset keikkaliput tulevat myyntiin Lippupisteessä torstaina 30. maaliskuuta klo 12.

Logomon Terassikesä 2023:



to 29.6. Saimaa

pe 30.6. Klamydia

la 1.7. Sir Elwoodin Hiljaiset Värit, Tuula Amberla Trio

pe 7.7. Semmarit

la 8.7. Battle Beast

ke 12.7. Samuli Edelmann

to 13.7. Ismo Leikola – Kesäillan spesiaali

pe 14.7. Ismo Leikola – Kesäillan spesiaali

la 15.7. Scandinavian Music Group

ke 19.7. Ida Paul & Kalle Lindroth

pe 21.7. Amorphis, Lost Society

ke 26.7. Costee, Etta

pe 28.7. Karri Koira, Figaro

ke 2.8. Pete Parkkonen, Younghearted

to 3.8. Olavi Uusivirta

pe 4.8. Behm

pe 11.8. J. Karjalainen

la 12.8. Poets Of The Fall, Cyan Kicks

to 17.8. Taiteiden yö: Kuumaa (ikärajaton)

la 19.8. Popeda





Lisätietoja:

Pietu Sepponen

p. 044 5566 113

Promoottori | Sunborn Live

pietu.sepponen@sunborn.fi

logomo.fi

sunbornlive.fi

lippu.fi/logomonterassikesa