Logomon toimistot Oy myytiin Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöille

Erikoissijoitusrahasto Aktia Toimitilakiinteistöt on ostanut Logomon toimistot Oy:n osakekannan Hartela Länsi-Suomi Oy:ltä ja Turun kaupungilta. Kaupan myötä Aktialle siirtyi Logomon toimitilat, jotka sisältävät Byrån, Konttorin, Logi 3- ja taiteilijatilat. Byråssa ja Konttorissa käyttöaste on erinomaiset 100 %.

Logomon toimistot on kehitetty moderniksi toimitilakokonaisuudeksi, jossa yhdistyy hienosti uutta tekniikkaa ja tilaratkaisuja sekä vanhaa konepajan historiaa. Kohde on uniikki toimistokohde keskeisellä ja kehittyvällä alueella Turussa, joka on yksi Suomen menestyvistä kasvukeskuksista. Ottaen huomioon Logomon toimistojen tilojen moninaisuuden ja maantieteellisen sijainnin sopii se hyvin Aktian toimitilakiinteistörahaston salkkuun. ”Toimitilojen kilpailukykyisyys ja vuokralaisten viihtyvyys on erittäin tärkeä osa koko Logomoa, joten olemme mielellämme mukana jatkamassa koko Logomon toiminnan kehittämistä omalta osaltamme”, toteavat rahaston salkunhoitajat Jussi Hakala ja Jukka Sjösten.

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtasen mukaan Turun kaupunki on Logomon tapahtumatilojen pääomistajana tyytyväinen, että Aktia Toimitilakiinteistöjen kaltainen pitkäjänteinen sijoittajataho jatkaa Hartela Länsi-Suomen kehittämistyötä Logomon toimistojen uutena omistajana.

”Järjestelyllä turvataan kiinteän yhteistyön jatkuminen Logomon kokonaisuudesta vastaavien tahojen kesken. Turun kaupunki ja Hartela Länsi-Suomi vastaavat edelleen omistajina Logomon tapahtumatilojen toimintojen kehittämisestä Suomen monipuolisimpana luovan talouden ja yleisötapahtumien keskuksena.”

”Logomo on ollut Hartelalle kiinnostava kiinteistökehityskohde uudenlaisine konsepteineen. Logomon myynti on ollut koko ajan strategiassamme ja nyt oli hyvä hetki saada yksi Logomon vaihe päätökseen”, Hanna Kolehmainen, Hartela Länsi-Suomi Oy:n toimitusjohtaja kertoo. Myyjien taloudellisena neuvonantajana kaupassa toimi Aventum Real Estate.

Logomon toimitusjohtaja Päivi Rytsä katsoo luottavaisin mielin tulevaisuuteen kaupan myötä. ”Tämä antaa mahdollisuuden kehittää Logomon toimintaa uusin silmin. Olen iloinen, että nykyinen henkilökuntamme palvelee jatkossakin Logomon toimitilavuokralaisia,” toteaa Rytsä. Muutokset eivät vaikuta Logomon vuokralaisiin, asiakkaisiin tai työntekijöihin. Logomon toimitiloissa toimii yli 90 yritystä ja niissä työskentelee yli 400 henkilöä.