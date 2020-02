Logomosta kehittynyt Turun alueen ykköskeikkapaikka – konserttien alkamisajalla suuri merkitys lipunmyynnille

Maaliskuussa turkulaisessa tapahtumakeskus Logomossa järjestetään 15 keikkaa ja niille myydään lähes 15 000 lippua. Katsomoihin väkeä vetää kiinnostavien artistien lisäksi myös muuhun elämään sovitettavissa olevat konserttien alkamisajat.

Logomossa konserttiaikataulut on mietitty tarkasti etukäteen. Se tarkoittaa, että keikat alkavat yleisesti iltaseitsemän ja -yhdeksän välillä, jotta mahdollisimman moni artistista kiinnostunut voisi osallistua tapahtumaan.

– Aikaisemmin keikat alkoivat yleisesti lähempänä puolta yötä, mutta viime vuosien aikana on nähty, että sillä tavalla isompi porukka jättää tulematta, sanoo keikkoja muun muassa Logomossa suunnitteleva Sunborn Liven tapahtumatuottaja, promoottori Pietu Sepponen.

Työssään Sepponen laatii konserttiaikataulut aina artistin kohderyhmän kautta.

– Mietin aloitusajan joka kerta erikseen keikalle saapuvan väen mieltymysten mukaan. On tunnettava kohderyhmä ja palveltava sitä. Jos esimerkiksi rokkikeikka alkaa liian aikaisin, tapahtumajärjestäjä häviää lipunmyynnissä. Samalla ajattelulla kevyemmän musiikin tunnelmalliset konsertit ja akustiset keikat alkavat alkuillasta, Sepponen kertoo.

Illanviettoa etkoista jatkoihin saman katon alla

Logomossa maaliskuu on esiintyjien suhteen vilkas ja monipuolinen kuukausi. Yksi kohokohdista on nopeasti loppuunmyynyt Apulannan kiertuepysähdys Logomossa 7. maaliskuuta. Harvinaista herkkua tarjoilevat myös Apocalyptica, joka aloittaa kotimaan kiertueensa Turusta 12. maaliskuuta sekä 14. maaliskuuta Logomo-saliin saapuva progelegenda Ian Anderson.

Logomo houkuttelee tapahtumavieraita myös mahdollisuudella viettää ilta pitkän kaavan mukaan yhdessä paikassa. Koko illan kattavia elämyksiä hakee yhä useampi tapahtumaan saapuva ystäväporukka, mutta myös yritykset järjestävät asiakastilaisuuksia ja tykypäiviä illallisen ja konsertin merkeissä.

– Kun viralliseen ohjelmaan saadaan yhdistettyä rentoa ja kiireetöntä yhdessäoloa, illasta tulee elämys, sanoo Logomon myyntipäällikkö Elina Tikkakoski.

Tikkakoski vertaa Logomoa paikallaan seisovaan Ruotsin laivaan: saman katon alla on mahdollista viettää etkot ja jatkot, syödä ja juoda sekä nauttia tapahtumasta.

– OIemme vahvistaneet show & dinner -puolta ja ostamisen helppoutta: yhdellä puhelinsoitolla asiakas voi varata sekä konserttilipun että kolmen ruokalajin illallisen ja pullon skumppaa cooleriin, Tikkakoski kertoo.

Artistit kasvavat Logomon kokoluokkaan

Vaikka keikkapaikkojen vähentyminen Turussa on puhuttanut livemusiikista kiinnostuneita, Logomon vetovoima tunnetaan sekä esiintyjien että katsojien piireissä.

– Esiintymään on alkanut tulla paljon ensikertalaisia, joiden suosio on kasvanut Logomon kokoluokkaan. Esimerkiksi indiepiireissä arvostettu Litku Klemetti saapuu ensikeikalleen Logomoon 14. maaliskuuta, kertoo Pietu Sepponen.

Sepponen korostaa, että kaikilla kaupungin keikkapaikoilla on oma merkityksensä.

– Tarvitaan ketjua, jossa artisti voi kasvaa, Sepponen sanoo.

Logomon monipuoliset tilat mahdollistavat esiintymisareenan eri kokoisia yleisöjä vetäville artisteille. Esimerkiksi Flame Jazz -konsertteja järjestetään kuukausittain 100-paikkaisessa Move-salissa, ja 400 hengen Teatro-saliin saapuu maaliskuussa esiintymään blueskuningatar Erja Lyytinen.

Logomon skaalautuva katsomo takaa omalta osaltaan sen, että keikkakokemus on aina halutunlainen – joko intiimi konserttisali tai mukaansatempaava klubi.

– Keikkajärjestäjän ei tarvitse suoraan päättää tilan kokoa, vaan sitä voidaan lipunmyynnin edetessä kasvattaa. Käyttöön saadaan aina tarvittaessa lisäparvi, lisää katsomoa tai suurempi salikoko, kertoo Elina Tikkakoski.

Maaliskuussa Logomossa esiintyvät:

Turku Jazz Festival 2020 5.–8.3.

Someone like you – The Adele Songbook 6.3.

Apulanta – Nu metal is great again -kiertue 2020 7.3. (loppuunmyyty)

Apocalyptica + Support: Wheel 12.3.

Suvi Teräsniska – Ihmisen poika 13.3.

Clifters – The story K-18 13.3.

Ian Anderson plays Jethro Tull 14.3.

Litku Klemetti + Kynnet K-18 14.3.

Club For Five & Ilmavoimien Big Band 19.3.

Erja Lyytinen – Blueskuningatar 20.3.

Anna Puu: Heartbreak hotel/lauluja särkyneille sydämille 20.3.

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani: Paratiisi 2020 21.3.

The Lord Of The Rings and The Hobbit 22.3.

The Music of Hans Zimmer & Others – A celebration of filmmusic 22.3.

Battle Beast 27.3.

Sanni Trippi Tour 2020 28.3.