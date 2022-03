Loihde toimittaa Tullille ANPR-järjestelmän ja videoanalytiikkaratkaisun

Sopimuksen ennakoitu arvo on 2,9 miljoonaa euroa, joka jakautuu neljälle vuodelle, tämän jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Hankintapäätökseen sisältyy lisäksi optio siihen, että myös Poliisi ja Rajavartiolaitos voivat ottaa ratkaisun käyttöönsä erillisillä sopimuksilla.

Konenäköä hyödyntävää ratkaisua tullaan käyttämään ajoneuvojen rekisterikilpien sekä konttien tunnistetietojen automaattiseen tunnistamiseen, luokitteluun ja analysointiin. Rekisterikilpien tunnistamiseen se tuo Tullin nykyistä järjestelmää huomattavasti kehittyneemmän ratkaisun.

”Olemme valmistelleet järjestelmän vaatimusmäärittelyä ja hankintaa yhteistyössä Poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa, jotta kaikkien kolmen tarpeisiin voidaan vastata tehokkaasti samalla järjestelmällä ja tiedon siirtyminen viranomaisten välillä sujuu mahdollisimman jouhevasti”, sanoo Tullin hankepäällikkö Ann-Mari Saranne.

”Toimittamamme kokonaisuus on äärimmäisen mielenkiintoinen ja edistyksellinen. Tullilla on kovat vaatimukset järjestelmälle ja sen turvallisuudelle, mikä on vain lisännyt intoamme rakentaa maailmanluokan ratkaisu”, kertoo Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Nyt tehdyn sopimuksen taustalla on Loihteen ainutlaatuinen yhdistelmä turvateknologian ja analytiikan asiantuntemusta. ”Sekä kamerateknologia että analytiikka ovat ydinosaamistamme, joten meillä on vankka pohja rakentaa niitä yhdistäviä ratkaisuja. Kokonaisvaltaisia yritysturvallisuuspalveluita toimittava Loihde Trust ja data-analytiikka- ja tiedolla johtamisen ratkaisuja toimittava Loihde Analytics ovat yhdessä toteuttaneet useita videoanalytiikkaa hyödyntäviä ratkaisuja. Pystymme Loihde-konsernin yhtiöiden palveluista yhdistelemällä tarjoamaan hyvin mielenkiintoisia kokonaisuuksia”, Konttinen sanoo.