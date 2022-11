Loimaalle suurvoitto Kenosta - ”Tositetta ei uskaltanut jättää vartioimatta”

Lottoarvontaan uudet arvontakoneet – lottokansa saa äänestää koneille nimet 28.11.2022 11:13:49 EET | Tiedote

Lottoarvonta muuttaa ensi vuonna uuteen studioon ja samalla 52 vuotta täyttävä Lotto saa uudet arvontakoneet. Lottopallot pyörivät jatkossa koneissa, jotka on valmistettu ensimmäistä kertaa Veikkauksella. Arvonnassa vuorottelee kaksi konetta, joista toinen on aina valmiudessa varakoneena. Uusia koneita on päätetty juhlistaa nimeämällä ne lottokansan valinnan mukaisesti.