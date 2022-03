Loimaan seudun liikenneturvallisuustyö hakee uutta suuntaa - Osallistu ja vaikuta!

Loimaan seudulla on käynnistetty vuonna 2012 laaditun liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys. Toimenpiteitä tarvitaan, sillä viimeisen viiden vuoden aikana (2017–2021) alueen tieliikenteessä on menehtynyt yhteensä 14 ihmistä eli keskimäärin noin kolme ihmistä vuosittain. Nuorten liikenneturvallisuustilanne on erityisen heikko.

Osallistu ja vaikuta!

Minkä liikkujaryhmän tai ryhmien turvallisuudesta olet erityisesti huolissasi Loimaan seudulla? Mitkä ovat keskeisimmät liikenneturvallisuusongelmat (teemat), ja millä keinoin liikenneturvallisuutta mielestäsi tehokkaimmin parannettaisiin?

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia kuntalaisille ja muille alueella toimiville suunnatulla lyhyellä kyselyllä. Kyselyyn voi vastata 10.4.2022 asti. Kyselyn tuloksia hyödynnetään suunnitelman painotusten ja toimenpiteiden valinnassa. Kyselyllä ei kerätä vastaajista mitään yksilöiviä tietoja.

Siirry kyselyyn: https://www.menti.com/16air3dkxd/

Kokonaisvaltainen suunnitelma nollavision saavuttamiseksi

Liikenneturvallisuuden kehittämishankkeesta vastaavat yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskus, seudun kunnat (Aura, Koski Tl, Loimaan, Marttila, Oripää ja Pöytyä), Liikenneturva, Lounais-Suomen poliisilaitos ja Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Myös kuntien monialaiset liikenneturvallisuustyöryhmät osallistuvat suunnitelmien laadintaan. Hanke valmistuu helmikuun 2023 loppuun mennessä.

Hankkeen lopputuloksena jokainen seudun kunta saa oman liikenneturvallisuussuunnitelman, jolla toteutetaan valtakunnallisia ja seudulle sovittuja liikenneturvallisuustavoitteita. Suunnitelmatyön tarkoituksena on löytää erilaisia lyhyen ja keskipitkän aikavälin keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan tehokkaasti vähennettyä.

Lisäksi on tärkeää parantaa koettua liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun ja mm. kävelyn ja pyöräliikenteen edistämismahdollisuuksiin. Syksyllä 2021 toteutetun liikenneturvallisuuskyselyn perusteella suurimmat huolenaiheet seudulla liittyvät turvattomiin liittymiin, korkeisiin ajonopeuksiin ja turvattomiin tienylityksiin. Kyselyn esille nostamia vaaranpaikkoja analysoidaan tarkemmin nyt käynnistyneessä hankkeessa.

Työssä esitettävät toimenpidetarpeet ja -ehdotukset liittyvät mm. eri toimijoiden välisen yhteistyön tehostamiseen, elinikäiseen liikennekasvatukseen ja viestintään, kuntien henkilöstön liikenneturvallisuusosaamisen kehittämiseen, liikenneturvallisuuden huomioimiseen kuljetuspalveluiden hankinnassa, liikenneympäristön ratkaisuihin ja liikenteen valvontaan.

Lisätietoja suunnitelman laatimisesta antavat:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, Jaakko Klang, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

- Auran kunta, Kari Tuohi, etunimi.sukunimi(at)aura.fi

- Koski Tl kunta, Mikko Salmi, etunimi.sukunimi(at)koski.fi

- Loimaan kaupunki, Antti Korte, etunimi.sukunimi(at)loimaa.fi

- Marttilan kunta, Kirsi Halkola, etunimi.sukunimi(at)marttila.fi

- Oripään kunta, Miika Hämäläinen, etunimi.sukunimi(at)oripaa.fi

- Pöytyän kunta, Tarmo Rantanen, etunimi.sukunimi(at)poytya.fi

- Ramboll, projektipäällikkö Juha Heltimo, etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi