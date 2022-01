Loimi Kierto Oy:lle (ent. Envor Biotech Oy) ja sen kahdelle johtajalle tuomio ympäristörikoksesta

Lahden Kujalassa puhdistetaan vanhan maatalousoppilaitoksen pilaantunutta maaperää 13.1.2022 09:09:51 EET | Tiedote

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahden Kujalassa sijaitsevan pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Alueella on ollut ennen Kujalan maatalousoppilaitos ja sen kasvihuoneita ja asuinrakennuksia. Maatalousoppilaitoksen toiminnan seurauksena maaperässä on torjunta-aineita ja metalleja. Alue on muuttumassa tavaraliikenneterminaalin kortteliksi. Maaperä puhdistetaan tänä vuonna ja puhdistamisesta vastaa kiinteistön omistava Lahden kaupunki. Pilaantunutta maata on yhteensä noin 2200 tonnia noin 1300 neliömetrin alueella.