Loiste on hyvä työpaikka – sertifikaatti jo neljättä kertaa

Loiste-yhtiöt on saanut arvostetun Great Place to Work™ -sertifioinnin. Loisteen työntekijöistä 90 prosenttia sanoo yrityksen olevan kokonaisuudessaan todella hyvä työpaikka – vastaava luku on suomalaisissa yrityksissä keskimäärin 39 prosenttia

Great Place to work- sertifikaatti

”Olen todella iloinen tunnustuksesta. Se kertoo Loisteen henkilöstön vahvasta sitoutumisesta työhönsä ja halusta kehittää yhdessä toimintaamme”, vt. toimitusjohtaja Lasse Aarnio sanoo. Sertifiointi perustuu henkilöstölle tehtävään nimettömään Great Place to Work™ -kyselyyn, jonka Loiste-yhtiöt on teettänyt vuodesta 2013 alkaen. Tunnustus tuli nyt neljännen kerran, ja tulos oli paras tähänastisista. Loisteen henkilöstö arvosti saamaansa vastuuta ja yhdenvertaisuutta. Kyselyyn vastanneista 97 prosenttia oli samaa mieltä väittämästä ”Täällä ihmisille annetaan paljon vastuuta”. Luottamus tasa-arvoiseen kohteluun on 95-prosenttinen, ja 83 prosenttia henkilöstöstä vastasi, että ”johto ottaa työntekijät mukaan työtä ja työympäristöä koskevaan päätöksentekoon.” Neljä viidestä suosittelisi Loistetta läheisilleen hyvänä työpaikkana. Yhteishenki koheni Henkilöstön vastauksista nousi esiin myös yhteistyön arvostus. Työntekijät kokivat vahvaksi oikeudenmukaisuuden (87 %), tiimin (84 %), välittämisen (80 %), ystävällisyyden (82 %) ja yhteishengen (80 %). Nämä arviot nousivat noin 10 prosenttiyksikköä aiemmasta vuodesta. ”Sähkönmyyntiliiketoiminnasta luopumisen jälkeen yritys kävi läpi suuria muutoksia, ja nyt näyttää, että olemme yhdessä saaneet vakiinnutettua uudet toimintatavat. Tämä on hienoa,” kertoo Aarnio. Yksiköt suunnittelevat kehitystavoitteensa Loisteen kokonaistulos sekä johtoryhmän omat ja kaikille yhteiset kehityskohteet esiteltiin henkilökunnalle maaliskuussa. Kaikki yksiköt käyvät läpi omat ja kaikille yhteiset tulokset huhti–toukokuussa. Yksiköt suunnittelevat omat kehitystavoitteensa. ”Vahvistamme yhtiömme henkilöstöhallintoa, ja uusi HR-päällikkö aloittaa työnsä huhtikuussa. Rakennamme hänen johdollaan konsernitason kehitysohjelmaa ja pyrimme parantamaan työpaikkaamme entisestään”, Aarnio kertoo. Tunnustus hyvästä työntekijäkokemuksesta Great Place to Work -sertifiointi™ on maailmanlaajuisesti käytössä oleva tunnustus yritysten hyvästä työntekijäkokemuksesta. Sertifikaatin voi saada, jos työntekijöille tehdyssä kyselyssä ylittyy ennalta määritelty tulosraja. Vuoden 2022 toimintaa arvioinut kysely tehtiin helmikuussa 2023, ja Loisteen kokonaistulos ylitti tulosrajan 20 prosenttiyksiköllä. Loisteen ydinliiketoimintaa on energiainfran ylläpito ja kehittäminen Kainuussa ja sen lähialueilla. Yhtiö koostuu kolmesta liiketoimintayhtiöstä: Kajave Oy vastaa sähköverkkoon, Loiste Lämpö Oy kaukolämpöön ja Loiste Energia Oy sähkön tuotantoon liittyvistä liiketoiminnoista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 121,7 miljoonaa euroa, ja sen palveluksessa oli keskimäärin 32 työntekijää. Loisteen omistavat Kajaanin kaupunki, Sotkamon kaupunki ja Kanerva Energia Oy. Loiste-yhtiöiden pääkonttori sijaitsee Kajaanissa, ja sillä on toimipiste myös Espoossa.

Yhteyshenkilöt

