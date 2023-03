Loisteen toimitusjohtajaksi on nimitetty Lasse Aarnio

Energiayhtiö Loisteen hallitus on nimittänyt Lasse Aarnion Loiste-yhtiöiden toimitusjohtajaksi. Hän aloitti Loiste-yhtiöiden talousjohtajana vuoden 2021 lopussa, ja on toiminut myös yhtiön vt. toimitusjohtajana lokakuusta 2022. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa 20 vuotta Fortumilla ja neljä vuotta Gasumilla.

”Lasse Aarniolla on vahva energia-alan kokemus ja liiketoimintaosaaminen. Odotamme, että toimitusjohtaja toimii yhteistyössä alueen yritysten kanssa ja on mukana sidosryhmäyhteistyön kautta koko maakunnan kehittämisessä”, Loiste-yhtiöiden hallituksen puheenjohtaja Paavo Niemelä kertoo.

Loisteen hallitus on asettanut yhtiön tavoitteeksi löytää uusia investointeja, jotka kasvattavat liikevaihtoa.

”Strategiamme painottaa kasvua ja kannattavuutta. Haluamme vauhdittaa koko maakunnan taloudellista tilannetta. Selvitämme aktiivisesti tuulivoimatuotannon käynnistämistä Kainuun alueella ja kartoitamme parhaillaan sekä toimintaan sopivaa aluetta että kumppania”, Lasse Aarnio sanoo.

”Energia ja sähkö kuuluvat perustarpeisiin, ja sähkön pitää olla toimintavarmaa ja kohtuuhintaista ja siihen investoinneilla tähtäämme. Kaukolämmössä aiomme panostaa entistä voimakkaammin kaukolämmön vihreisiin ratkaisuihin. Pyrimme kaukolämmön tuotannossa fossiilisista raaka-aineista eroon, ja korvaamme öljyn paikallisella biopolttoaineella. Haluamme yhteistyöhön maakunnan metsänomistajien kanssa, jotta voimme varmistaa puupolttoaineen ja metsähakkeen saannin maakunnan alueelta.”

Loisteen omistavat Kajaanin kaupunki, Sotkamon kaupunki sekä Kanerva Energia Oy. Yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 121,7 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 32 työntekijää. Loiste-yhtiöiden pääkonttori sijaitsee Kajaanissa.