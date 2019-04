Loistefestareilta yksitoista nuorten teatteriryhmää valtakunnalliseen Teatrikseen

Annantalossa viheriöi "Terra Tuntematon – savesta rakennettu saari" 28.4. 2019 asti 12.4.2019 15:48:27 EEST | Tiedote

Annantalon toisessa kerroksessa on mahdollista löytää suloinen savimaailma, jossa kasvaa oikeita kasveja. Siellä viheriöi Terra Tuntematon -näyttely, joka on yhteisöllinen saviteos. Sitä on rakennettu 18.3.2019 lähtien Annantalon taidetunneilla ja kaikille avoimissa työpajoissa. Tulos on mielikuvitusta kutitteleva saari rakennuksineen, asukkaineen ja kasveineen. Nyt juuri se on parhaimmillaan, kun savisaaren kasvit ovat kasvaneet pituutta ja ovat kauniin vihreitä.