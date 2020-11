Lokakuun myyntitiedote: myynti kasvoi 20,7 prosenttia

Alkon myynti kasvoi lokakuussa 20,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna koronatilanteen aiheuttaman jakelukanavien muutoksen vuoksi. Roseeviinin kysyntä jatkaa nousuaan. Alkon kautta on tilitetty 84,2 miljoonaa euroa enemmän alkoholiveroa ja arvonlisäveroa verrattuna vuoteen 2019.

Alkon litramyynti kasvoi lokakuussa edellisvuoteen verrattuna 20,7 prosenttia. Roseeviinien myynti lisääntyi prosentuaalisesti eniten ja niitä myytiin 52,7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kuohuviinien myynti kasvoi 30,2 prosenttia, samppanjan kysyntä 37 prosenttia. Valkoviinien kysyntä kasvoi 26,6 prosenttia, punaviinien 23,4 prosenttia. Alkoholittomien juomien myynti nousi 18,8 prosenttia.

Lokakuussa asiakkaita kävi edellisvuotta 10,9 prosenttia enemmän. Viime vuoden tammi-lokakuun myyntiin verrattuna Alkon myynti on kasvanut 13,2 prosenttia. Tarkemmat tuoteryhmäkohtaiset erittelyt löytyvät myyntitilastoista.

”Myynnin kasvua selittää jakelukanavien muutos: ravintolat ovat olleet osan aikaa kiinni ja matkustajatuonti on merkittävästi vähentynyt. Alkoholin kokonaiskulutus vaikuttaisi olevan lievässä laskussa, joka on hyvä suunta. Huolimatta tämän vuoden myynnin kasvusta, myynti ei ole nousemassa alkoholilain muutosta edeltäneen vuoden 2017 tasolle”, kertoo toimitusjohtaja Leena Laitinen.

Alkon tammi-lokakuun myynnin kehitys vuodesta 2017 alkaen

2017: 74,4 milj. litraa

2018: 68,0 milj. litraa

2019: 65,5 milj. litraa

2020: 74,1 milj. litraa

Alkon kautta on tänä vuonna kasvaneen myynnin vuoksi tilitetty Suomen valtiolle, yhtiön omistajalle, 84,2 miljoonaa euroa enemmän alkoholiveroa ja arvonlisäveroa kuin vuonna 2019.

Vaaleanpunainen vallankumous

Roseeviinien kysynnän kasvu on jatkanut nousuaan, eikä roseeta enää mielletä vain kesäjuomaksi piknikille.

”Voimme jo puhua vaaleanpunaisesta vallankumouksesta, joka ei katso vuodenaikaa tai paikkaa. Roseeviinistä nautitaan myös pimenevinä syysiltoina tai talven pakkasina, ja rosee onkin vakavasti otettava ruokajuoma illallispöydässä”, kertoo palvelu- ja tuotekouluttaja Anri Lindström.

”Tyylien kirjo on pakahduttavan monipuolinen ja valikoimissamme on noin 350 erilaista roseeviiniä. Vaaleanpunaista liikehdintää on nähtävissä myös kuohuviinien maailmassa. Globaalistikin suursuosion saavuttaneesta hedelmäisestä ja helposti lähestyttävästä italialaisesta Proseccosta on nyt saatavilla myös roseeversio.”

Alkon myyntitilastoista

Alko julkaisee kuukausittain lukuisia eri myyntitilastoja kuten Alkon myynti tuoteryhmittäin, maakunnittain, hintaryhmittäin, alkuperämaittain ja makutyypeittäin. Tilastot julkaistaan alko.fi-myyntitilastot sivulla. Tilastot eivät ole suoraan verrannollisia keskenään edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, koska myyntipäivät (kuten myyntipäivien lukumäärät, pyhäpäivien ajankohta, viikonpäivät) vaihtelevat kuukausittain. Julkaistuissa tilastoissa ei tätä myyntipäivien vaihtelua ole otettu huomioon.