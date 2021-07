Lokkilive.fi pyörivät jälleen - Lintusaarten live-kameroissa tapahtuu aina

Jaa

Ajankohtaista: LokkiLive.fi -livekamerat pyörivät:



Kesällä 2020 järkyttäviäkin hetkiä lintusaarilla kuvanneet live-kamerat pyörivät ja näyttävät lintujen elämää läheltä ja kaukaa. Nyt neljä etäohjattua kameraa näyttää tapahtumia lokkikolonioissa vuorokauden ympäri. Kaksi niistä on sijoitettuna Pohjanlahdelle ja kaksi järville. Kameroiden tavoitteena on ensisijaisesti selvittää erittäin uhanalaisen selkälokin pesintää. Kameroiden kiertonäkymissä tapahtuu paljon muutakin, mm. harmaalokkien ja merimetsojen pesintää, merikotkien saalistusvierailuja, hanhien, joutsenien ja vesilintujen elämää. Vuoden 2021 kuvia tai kuvakaappauksia voi vapaasti käyttää lähteen mainitsemalla. Linkki> https://www.lokkilive.fi



Kesän 2020 materiaaleista kuvia ja videot (”merikotkahakkuut”):



Video ja kuvat sisältävät varsin raa’alta näyttäviä saaliskohtauksia kymmenien merikotkien syödessä merimetson poikaset. Viikon aikana jopa 200 merikotkaa kävi ”merikotkahakkuilla” (”hakkuut” on kalastajien käyttämä termi tilanteelle, jossa pinnassa oleva kalaparvi kerää nopeasti paikalle kymmeniä lokkeja ja tiiroja saalistamaan). Kuvat voivat järkyttää joitakin katsojia. Toki ne voidaan leikata pois. Materiaali perustuu Merenkurkussa olleeseen Meri-kameran materiaaliin. Kameroille oli maanomistajien ja VARELY/219/2020-kuvauslupa.



Sisältö: Lokkilive.fi lintukamerat (4 livekameraa). Merimetso, merikotka, selkälokki, juhannus, saaristo. Kuvia, taustatietoja ja livekameramateriaalista koostettu luontovideo (8min, kolme versiota, suomeksi ja ruotsiksi ja puhtaana originaalina).

Tekstiä ja videota voi vapaasti muokata, lyhentää tai laajentaa, myös lisähaastattelujen avulla. Voi julkaista myös haastattelumuotoon muokattuna. Vapaa julkaistavaksi heti. Vuoden 2021 kuvia tai kuvakaappauksia voi vapaasti käyttää lähteen mainitsemalla. Vuoden 2020 kuvista ja videoista julkaisukorvaus (sivu 5).



Käytettävyys: kesäuutisia tai laajempia toimituksellisia juttuja. Aihe on hyvin käytettävissä myöhemminkin. Kamerat pidetään toiminnassa heinäkuun loppuun.

Koko tiedote (5 sivua)> https://www.juvaste.fi/risto/LL/LokkiliveUV2.pdf



Kuvaliite (7 sivua) > https://www.juvaste.fi/risto/LL/KuvaliiteUV2.pdf

Pressmeddelandet på Svenska> https://www.juvaste.fi/risto/LL/LokkiliveUV2s.pdf