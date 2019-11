Loman tarkoitus on hyvä mieli ja virkeys

Loma on onnistunut, kun ihminen rentoutuu ja voimaantuu sekä unohtaa arjen asiat. Mutta se ei aina onnistu, sillä ajatukset, suorituspaineet ja muitten mielipiteet voivat tärvätä loman. Mitä vinkaa psykoterapeutti onnistuneen loman toteutumiseksi?

Jos lomalla pitäisi tehdä jotain tai vastaavasti välttää jotain, jotta rentoutuisi, se ei välttämättä onnistu, sillä ihmisen ajatukset menevät omia polkujaan. Ajatuksia ei voi ohjailla. Kun lomalla pulpahtelee työajatukset päähän, se on varsin luonnollista, varsinkin jos tykkää työstään. Luova mieli luo entistä ahkerammin rentoutuneessa olotilassa. Usein juuri silloin tulee kuningasajatuksia. Kenties tuhannen taalan arvoisia aivoituksia ei ole tarkoitus karkottaa mielestä tai unohtaa.

- Yksi tapa on kirjoittaa ne ylös. Ja sen jälkeen ajatukset voi antaa mennä, sanoo psykoteraputti Heidi Pyykkönen.

Taivastelu riittää

Nykyihmisen levoton mieli luo stressiä. Ajatusten hiljentäminen on tie kohti mielenrauhaa ja rentoutumista. Ajatusten häätö päästä on helpommin sanottu kuin tehty. On aivan tavallista, että monenlaiset asiat tunkevat päähän ensimmäisinä lomapäivinä.

- Tähtitaivas, avaruus, kenties revontulet. Ympärillä luonnon hiljaisuus, lunta ja pakkasta. Sisällä suloisen lämmin. Köllöttelet mukavasti pehmoisella porontaljalla, pakkanen rytisee ulkona. Annat ajastusten lentää avaruuksiin asti. Kun katselet tähtiä, se auttaa oleman tässä ja nyt. Se harjoittaa läsnäoloa. Keskity hengittämiseen ja tarkkaile ympäristöäsi aistein; mitä näet, koet, tunnet. Ei tarvitse ajatella mitään, vinkkaa psykoterapeutti.

Hän lisää, että lomalla taivastelu riittää ja se on aivan tarpeeksi.

- Jos ajatuksia ryhtyy aktiivisesti häätämään mielestä, se ei usein onnistu, vaan ne tulevat kahta aktiivisemmin takaisin. Kieltäminen aiheuttaa vastareaktion. Jos ajatukset eivät ole noteeraamisen arvoisia, on tärkeää päästää häiritsevät ajatukset menemään. Kun hyväksyy tyynesti, että jaahas tupsahtipa taas tämäkin mieleen, eikä jää asiaa vatvomaan, vaan päästä irti ja keskittyy aisteilla käsillä olevaan hetkeen. Se toimii, jos ei aivan heti niin muutaman kerran yrittämisen jälkeen, lupaa Pyykkönen.

Hän on työterveyden ammattilaisena työskennellyt pitkään ihmisen mielen ja jaksamisen kanssa.

Majapaikan merkitys

Loman tarkoitus on tuottaa rentoutunut fiilis. Lomatunnelmiin pääsemisessä auttaa fyysisen paikan muutos. On sanomattakin selvää, että itselle sopiva mieleinen ympäristö auttaa rentouttamaan. Siksi lomapaikan ja majoituksen merkitys on erittäin tärkeää. Tämän päivän ihmiset ovat hyvin tietoisia minkälaisessa miljöössä haluavat arvokkaan loma-aikansa viettää. Siihen ollaan valmiita panostamaan. Takana ovat ajat, jolloin ajateltiin, että sama se, missä yöpyy lomallaan.

Esimerkiksi kaupunkilomilla on varsin tärkeää majoituksen sijainti. Sosioekonomiset asiat määrittävät myös lomamajoitusta.

- Jokainen lomailee persoonansa mukaisesti niin paikan kuin lomaohjelman suhteen. Joku ei halua kuullakaan aikatauluista mitään, toinen taas haluaa aikatauluun sidottua ohjelmaa. On erilaisia lomia, jolloin tarpeetkin vaihtelevat: löhö-, aktiivi-, harraste- ja kulttuurilomia. Valinnanvapaus on merkityksellistä, tietää Pyykkönen.

- On tärkeää, että lomasuunnitelmat eivät stressaa. Kannattaa valita sellainen palvelun tarjoaja, jonka lomaratkaisuihin voi luottaa, sanoo PKY Travellin toimitusjohtaja Petri Makkonen.

Tähän liittyy turvallisuus ja luottamus lomapalveluita tarjoavan tahon suhteen, koska ne ovat ihmiselle erityisen tärkeää lomaillessa. Majoituspalvelun tarjoajalta vaaditaan, että kaikki toimii. Laatu vastaa sitä mistä ollaan maksettu tai jopa ylittää sen. Ei saa tulla ikäviä yllätyksiä. Asiakkaalle pitää olla rehellinen, hänen tulee tietää mitä on hankkinut. Siitä syntyy luottamus ja turvallisuus.

Igluileminen

Supersuosittu uusi harrastus on igluileminen. Se tarkoittaa majoittumista igluun, joka itse asiassa on vene: AuroraHut. Kesällä sillä voi risteillä järvellä ja laittaa vaikka automaattiohjaukseen.

- Vaikka iglu on vene, sitä voi vetää myös jäällä. Himokalastajalle se on unelma, sillä pilkkiminen onnistuu lämpöisestä iglusta käsin, avaamalla pohjan ja kairaamalla reiän. Pakkasessa värjöttelyn voi unohtaa, sanoo Tuula Väänänen Villa Viertolan yrittäjä.

Hän tutustui igluun PKY Travelin järjestämällä jäsenten verkostoitumistilaisuudessa Sotkamossa.

Iglussa on jalakset, jolloin porot tai moottorikelkat vetävät lasikattoisen iglun juuri sinne minne majapaikkasi päätät perustaa. Iglussa on minikeittiö, wc ja lämmitys uusiutuvalla biodieselillä.

Joulu - kuten Sinä haluat

Esimerkiksi ajatus ydinperhejoulusta aiheuttaa stressiä monelle. Se ei ole enää ollut pitkään aikaan ainut oikea tapa viettää joulua. Sitä voidaan viettää monella eri kokoonpanolla, vaikkapa kaveri- tai harrasteporukalla vuokramökissä. Myös hotellijoulut ovat suosittuja. Niissä on usein on järjestettyä ohjelmaa. Kun joulun laittamisen vaiva on ulkoistettu, voi keskittyä vain rentoutumiseen yksin tai yhdessä. Kaikki joulustressi on pois, kun valitsee joulun vaikkapa lomakeskuksessa.

- Rentoutumisen kannalta on tärkeää, että mieli lepää ja omista tekemisen valinnoista tulee mielihyvää ja virkeyttä, selvittää Pyykkönen.

- Jos ei tykkää laittaa tonttuja ikkunoille, eikä halua joulufiilistellä, niin ei tarvitse, eikä siitä pidä tuntea syyllisyyttä, hän jatkaa.

Jokainen hakekoon omista lähtökohdistaan mieleisen joulun. PKY Travelilla on jäsenistölleen lukuisia laadukkaita lomakohteita Suomessa ja kymmeniätuhansia lomakohteita ympäri maailmaa edulliseen jäsenhintaa. Edullinen jäsenhinta ei ole vain pikkualennus vaan huomattava, usein jopa useita satoja euroja edullisempi hinta listahinnasta.

Psykoterapeutin lomavinkit

- Olet yksin tai seurassa, tee sitä mikä tuo mielihyvää. Keskustele itsesi kanssa mitä kaipaat ja tarvitset lomalla juuri sillä hetkellä.

- Älä tee asioita, joita joku ulkopuolinen määrittää. Unohda mielikuvat, miten tulisi lomailla.

- Tee itsesi näköinen loma, ota omat tarpeet huomioon.

Loma tuo vaihtelua arkeen. Se edustaa kiireettömyyttä ja lepoa.

- Harrastuksilla on terveyttä ylläpitävä vaikutus. Harrastus voi olla vaikka tähtitaivaan katselua, summaa Pyykkönen.

