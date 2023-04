Lomautettujen määrä rakentamisessa lisääntyi

Työttömien työnhakijoiden määrä väheni maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta molemmissa maakunnissa: Kanta-Hämeessä 237:llä (-3 %) ja Päijät-Hämeessä 711:lla (-6 %). Koko maan tasolla työttömyyden lasku pysähtyi (+1 %). Kanta-Hämeessä oli maaliskuun lopussa 6822 ja Päijät-Hämeessä 10 900 työtöntä työnhakijaa. Kunnittain työttömien määrä oli Riihimäkeä, Forssaa, Orimattilaa, Hartolaa ja Sysmää lukuun ottamatta vuodentakaista pienempi supistuen eniten Kärkölässä (-18 %), Asikkalassa (-15 %) ja Hattulassa (-15 %). Helmikuuhun verrattuna työttömien määrä väheni sekä Kanta-Hämeessä (- 3 %) että Päijät-Hämeessä (-3 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeessä maaliskuun lopussa 10,4 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuosi sitten. Maakunnittain Kanta-Hämeessä työttömyysaste oli 8,7 % ja Päijät-Hämeessä 11,8 % koko maan työttömyysasteen ollessa 9,6. Kuntatasolla korkeimmat työttömyysasteet olivat Päijät-Hämeessä: Heinola 13,7 %, Lahti 13,0 % ja Hartola 12,9 %. Pienimmät työttömyysasteet ovat Kanta-Hämeessä Lopella (5,3 %) ja Hattulassa (5,4 %). Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli maaliskuun lopussa 12,0 prosenttia. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta nousi 28,2 prosenttiin kasvaen vuodentakaisesta 6,2 prosenttiyksikköä.

Ulkomaalaisten työttömien määrän kasvu hieman suurempi kuin maassa keskimäärin

Työttömien määrä laski vuodentakaisesta lähes kaikissa ikäryhmissä; eniten yli 50-vuotiailla. Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 81 vähemmän (-4 %) kuin vuosi sitten eli 1739. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 7524, mikä on 766 vähemmän (-9 %) kuin vuosi sitten. 60 vuotta täyttäneitä on lähes 3200 eli 18 prosenttia työttömistä.

Yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita eli pitkäaikaistyöttömiä oli viidennes vähemmän (-1724) kuin vuosi sitten. Maaliskuun lopussa työttömistä työnhakijoista 6977:llä (39 %) työttömyyttä oli kestänyt vähintään vuoden. Samanaikaisesti yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta työttömänä olleiden määrä kasvoi edelleen sekä kuukausi- että vuositasolla. Maaliskuun lopussa heitä oli yli 2700. Tämä on lähes kolmanneksen enemmän kuin vuosi sitten.

Ulkomaalaisten työttömien määrä kasvoi keskimääräistä enemmän. Maaliskuun lopussa työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1738, mikä on 400 enemmän (30 %) kuin vuosi sitten. Kansalaisuuden mukaan suurin ryhmä olivat ukrainalaiset, joita oli työttömänä työnhakijana 410. Vuodentakaiseen verrattuna määrä kasvoi 385:llä. Kunnittain ukrainalaisia on eniten Riihimäellä (144) ja Lahdessa (107). Ukrainalaisten työnhakijoiden kokonaismäärä nousi maaliskuun lopussa yli 800:aan. Seuraavaksi eniten kansalaisuuden mukaan työttömänä oli virolaisia (226) ja venäläisiä (216).

Työttömien määrä oli ammatteihin luokittelemattomien ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä hieman vuodentakaisesta korkeammalla ja prosessi- ja kuljetustyöntekijöillä vuodentakaisella tasolla. Muissa ryhmissä työttömien määrä laski; eniten palvelu- ja myyntityöntekijöillä (-367). Lomautettujen määrä lisääntyi kolmessa ryhmässä; rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät (+160) ammatteihin luokittelemattomat (+74) ja prosessi- ja kuljetustyöntekijät (+48). Maaliskuun lopussa lomautettuna oli eniten talonrakentajia (118) ja kirvesmiehiä ja rakennuspuuseppiä (105).

Julkiseen työnvälitykseen ilmoitetaan edelleen paljon uusia avoimia paikkoja

Maaliskuussa julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin lähes 4900 uutta avointa työpaikkaa. Laskua vuodentakaisesta oli 36 prosenttia, mutta paikkoja on edelleen enemmän kuin ennen pandemian alkua. Työpaikkoja ilmoitettiin eniten lähihoitajille, myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, avustaville keittiötyöntekijöille, kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille, sairaanhoitajille, myyntiedustajille, kodinhoitajille (kotipalvelutoiminta) ja tarjoilijoille.

Työvoimakoulutuksissa 200 oppilasta enemmän kuin vuosi sitten

Aktivointiasteeseen laskettavien palveluiden piirissä oli maaliskuun lopussa 7888 TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakasta, mikä 205 enemmän kuin vuosi sitten. Eniten kasvoi työllistettynä ja työvoimakoulutuksissa olevien määrä. Kaikkiaan työllistettynä oli yli 2500 henkilöä, joista 1900 yksityisellä sektorilla. Työvoimakoulutuksissa oli lähes 1500 opiskelijaa, joista kolmannes kotoutumiskoulutuksessa. Opiskelijoiden määrä kasvoi sekä ammatillisissa työvoimakoulutuksissa että kotoutumiskoulutuksissa. Eniten oppilaita oli kotokoulutuksissa ja hoivapalvelun ja terveydenhuollon koulutuksissa.

Työllistäminen käytetyin palvelu sekä TE-toimiston että kuntakokeilujen asiakkailla

Maaliskuun lopussa Hämeen TE-toimiston asiakkuudessa palvelua sai 17 470 ja kuntakokeiluissa 15 274 työnhakijaa. TE-toimistossa työnhakijoista oli työttömiä 8219 ja kuntakokeiluissa 9494, joista 6771 Lahden seudun ja 2723 Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun asiakkaana.

Työttömiä työnhakijoita oli sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa vuodentakaista vähemmän. TE-toimistossa työttömiä työnhakijoita oli 574 vähemmän (-7 %) kuin vuosi sitten. Lahden seudun kuntakokeiluissa määrä väheni 324:llä (-5 %) ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeiluissa 56:lla (-2 %). Työttömyysjaksoja alkoi TE-toimistossa lähes 1200 kasvaen vuodentakaisesta 16 %. Lahden seudun kuntakokeilussa alkoi 640 työttömyysjaksoa, kasvua 9 %. Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa työttömyysjaksoja alkoi (240) sen sijaan vähemmän kuin vuosi sitten (-12 %).

Aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli 3456 TE-toimiston ja 4323 kuntakokeilujen asiakasta. Kuntakokeilujen asiakkaista 2898 on Lahden seudun ja 1425 Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa. Sekä TE-toimistossa että kuntakokeiluissa palveluissa oli enemmän asiakkaita kuin vuosi sitten. Käytetyin palvelu (asiakkaita kuukauden lopussa) oli työllistäminen.

Työttömien ja lomautettujen määrä laskenut maaliskuun lopusta

Hämeen TE-toimistossa ja alueen kuntakokeiluissa on tällä hetkellä 32 000 työnhakijaa, joista vajaat 15 600 työttömiä ja 1300 lomautettuja. Sekä lomautettujen että muiden työttömien määrä on laskenut maaliskuun lopusta. Laskusuunta on jatkunut myös edeltävien viikkojen aikana.

