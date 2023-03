Lomautukset heikensivät työllisyyttä Etelä-Savossa

Etelä-Savon ilmastotiekartta on loppusuoralla – Nyt on tekojen aika 7.3.2023 09:57:14 EET | Tiedote

Etelä-Savon maakunnallinen ilmastotiekartta on viimeistelyä vaille valmis. Tiekarttaa on Etelä-Savon ELY-keskuksen koordinoimana rakennettu vuoden 2022 alusta ja valmis ilmastotiekartta julkaistaan toukokuussa. Tiekarttaa voidaan käyttää mm. vihreän siirtymän hankkeiden perusteena. Tiekartta on parhaillaan sidosryhmien, kuten kuntien, kommentoitavana.