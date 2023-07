Lomautuksissa lievää kasvua

Maakunnittain Kanta-Hämeessä oli 7073 ja Päijät-Hämeessä 10 765 työtöntä työnhakijaa. Kanta-Hämeessä työttömien määrä väheni vuodentakaisesta 163:lla (-2 %) ja Päijät-Hämeessä 625:llä (-5 %). Valtakunnallisesti työttömien määrä sen sijaan lisääntyi (+2 %). Kunnittain työttömien määrä oli Riihimäkeä, Forssaa, Jokioisia ja Hartolaa lukuun ottamatta vuodentakaista matalammalla. Kesäkuuhun verrattuna kausivaihtelu vaikutti työttömien määrän kasvuun sekä Kanta-Hämeessä (+11 %) että Päijät-Hämeessä (+7 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuussa 10,4 % ollen 0,5 %-yksikköä pienempi kuin vuosi sitten. Maakunnittain Kanta-Hämeessä työttömyysaste oli 9,0 % ja Päijät-Hämeessä 11,6 % koko maan työttömyysasteen ollessa 10,0 %. Kunnittain alueen korkeimmat työttömyysasteet olivat Päijät-Hämeessä: Lahti 13,2 % ja Heinola 12,9. Pienimmät työttömyysasteet olivat Kanta-Hämeessä Lopella (5,3 %) ja Hattulassa (5,4 %). Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli Hämeen ELY-keskusalueella 12,7 %. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta nousi 34,1 %:iin kasvaen vuodentakaisesta 5,1 %-yksikköä.

Ulkomaalaisten työttömien määrä kasvoi viidenneksellä

Työttömistä lomautettuja oli hieman enemmän (+33) kuin vuosi sitten kasvaen kuudessa ammattiryhmässä; eniten ammatteihin luokittelemattomilla (+54) ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöillä (+45). Lomautettujen määrä väheni eniten palvelu- ja myyntityöntekijöillä (-84) mm. ravitsemusalan tehtävissä. Kesäkuussa alkoi 478 ja päättyi 408 lomautusjaksoa. Kuukauden aikana päättyneiden lomautusjaksojen keskimääräinen kesto oli 10 viikkoa.

Yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä olleita eli pitkäaikaistyöttömiä oli 1385 vähemmän (-17 %) kuin vuosi sitten eli 6882. Kuitenkin yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta työttömänä olleiden määrä kasvoi edelleen. Kesäkuun lopussa heitä oli lähes 2800 eli 16 % alueen työttömistä. Tämä on 22 % enemmän kuin vuosi sitten.

Ulkomaalaisten työttömien määrä kasvoi sekä kuukausi- että vuositasolla. Työttömistä oli ulkomaiden kansalaisia 2104, mikä on 337 enemmän (19 %) kuin vuosi sitten. Kansalaisuuden mukaan työttömänä oli eniten ukrainalaisia (473), venäläisiä (245) ja virolaisia (205).

Uusia avoimia työpaikkoja eniten sote-alalla

Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettiin 3150 uutta avointa työpaikkaa. Tämä on 40 % vähemmän kuin vuosi sitten, mutta määrä on edelleen suurempi kuin kesäkuussa 2019. Eniten paikkoja oli tarjolla lähihoitajille, sairaanhoitajille, myyjille, toimisto- ja laitossiivoojille, myyntiedustajille, ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille, konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijoille sekä avustaville keittiötyöntekijöille. Suurin osa (81 %) työpaikoista oli yrityksissä.

Työllistäminen käytetyin palvelu

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 7021 TE-toimiston ja kuntakokeilujen asiakasta. Kasvua oli eniten työllistämisessä ja työvoimakoulutuksissa. Kaikkiaan työllistettyjä oli lähes 2800, joista 78 % yksityisellä sektorilla. Työvoimakoulutuksissa oli yli 900 opiskelijaa, joista 29 % kotoutumiskoulutuksessa.

Aktivointiasteen ulkopuolisista palveluista työhönvalmennus on kasvussa. Kesäkuun lopussa työhönvalmennuksessa oli 1048 asiakasta vuosi sitten määrän ollessa 560.

Asiointi TE-toimistossa ja kuntakokeiluissa

Alueen työnhakijoista 16 200 asioi TE-toimistossa, 10 700 Lahden seudun kuntakokeilussa ja 4700 Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa. Työnhakijoista työttömiä oli TE-toimistossa lähes 7900, Lahden seudun kuntakokeilussa 7000 ja Hämeenlinnan seudun kuntakokeilussa 2900.

TE-toimistossa työttömien määrä väheni vuodentakaisesta 711:llä (-8 %) ja Lahden seudun kuntakokeilussa 232:lla (-3 %). Hämeenlinnan seudun kuntakokeiluissa määrä oli kasvussa (+133) kuten myös toukokuussa.

Alle 30-vuotiaista työttömistä 73 % asioi kuntakokeiluissa ja 27 % TE-toimistossa. Yli 55-vuotiaista 58 % oli TE-toimiston asiakkaita. Vieraskielisistä työttömistä 70 % asioi kuntakokeiluissa ja 30 % TE-toimistossa. Kesäkuun lopussa lomautettuna olevista 1005 asiakkaasta 80 % asioi TE-toimistossa.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 3133 TE-toimiston asiakasta, 2642 Lahden seudun kuntakokeilun asiakasta ja 1154 Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun asiakasta. Kuntakokeiluasiakkaiden määrä palveluissa kasvoi vuodentakaisesta tilanteesta, TE-toimistossa määrä oli laskussa. Käytetyin palvelu (asiakkaita kuukauden lopussa) oli työllistäminen.

Työttömien määrässä pientä kasvua edellisten viikkojen aikana

Hämeen TE-toimistossa ja alueen kuntakokeiluissa on tällä hetkellä 31 700 työnhakijaa, joista vajaa 17 000 työttömiä ja 1000 lomautettuja. Muiden työttömien määrä on hieman kasvanut kesäkuun lukemaan verrattuna, mutta lomautettujen määrä on samalla tasolla. Kasvuun kesä-heinäkuussa vaikuttaa kesäkaudelle tyypillinen oppilaitoksista valmistuneiden nuorten tulo työmarkkinoille sekä eräiden määräaikaisten työsuhteiden päättyminen kesän ajaksi.





Heinäkuun työllisyyskatsaus julkaistaan tiistaina 22.8.2023.

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159

Tietopalvelu: tilastot.hame(at)ely-keskus.fi

Lisätiedot:

Hämeen TE-toimisto

Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795



Lahden seudun kuntakokeilu

Työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen, puh. 044 482 6976

Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu