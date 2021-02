Loppu tyttöjen ja naisten silpomiselle

Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpominen rikkoo räikeästi ihmisoikeuksia ja vaarantaa hengen ja terveyden. Maailmassa on arviolta 200 miljoonaa tyttöä ja naista, joiden sukuelintä on silvottu. Tämänhetkinen koronaepidemia ja poikkeusolot ovat huonontaneet tyttöjen asemaa. YK:n väestörahasto UNFPA mukaan koronaepidemia on haitannut sukuelinten silpomisen vastaista työtä. Sen seurauksena seuraavan vuosikymmenen aikana silvotuksi joutuu arviolta kaksi miljoonaa tyttöä, jotka olisivat muuten voineet säästyä teolta.

”Kriisien keskellä on puolustettava tiukasti ihmisoikeuksia. Tyttöjen ja naisten oikeudet eivät saa jäädä koronaepidemian varjoon. Tyttöjen sukuelinten silpominen aiheuttaa vakavia terveydellisiä riskejä, vammauttaa ja pahimmillaan tappaa. Silpominen on lopetettava joka puolelta maailmaa. Tässäkin asiassa meidän tulee olla tekemässä rohkeita tekoja ja kunnianhimoista politiikkaa ihmisoikeuksien puolesta”, Demarinaisten puheenjohtaja, ministeri Tytti Tuppurainen sanoo. THL:n arvion mukaan Suomessa elää noin 10 000 tyttöä ja naista, joiden sukuelimiä on silvottu. Tuhansia tyttöjä on vaarassa joutua silvotuiksi. Silpominen on yksi sukupuolittuneen väkivallan muoto, joka loukkaa kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja myös Suomen rikoslakia. Viime syksynä Suomen eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteen tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi. Demarinaiset tuki kansalaisaloitetta. ”Naisten ja tyttöjen sukuelinten silpomisen vastainen kamppailu on globaali ja työtä silpomista vastaan tehdään yhdessä. Väkivallan vastaisen työn tukeminen sekä tiedon jakaminen perheille, uskonnollisille johtajille ja eri viranomaisille vievät tavoitetta eteenpäin. Kehitysyhteistyössä tulee jatkossakin olla tyttöjen ja naisten aseman kehittäminen tärkeänä painopisteenä. Yksikin silvottu tyttö tai nainen on liikaa”, Tuppurainen päättää.

