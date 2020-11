Loppusyksyn tieliikenteessä on tärkeä huomioida nämä asiat: ”Ongelmiin puuttuminen on yhteinen asiamme”

Liikenneonnettomuuksien välttämisestä kantaa vastuuta jokainen tielläliikkuja. On myös hyvä muistaa, että tieliikennelain ei tulisi olla ainoa kannustin oman vastuun kantamiseen.

Palopäällystöliiton tieliikennepelastamisen toimikunnan puheenjohtaja, sisäministeriön erityisasiantuntija Tommi Luhtaniemi kehottaa pohtimaan syitä, joiden vuoksi yhteisiä sääntöjä on luotu.

Esimerkiksi puhelimen käyttö autoa ajaessa ei ole vain yksilön oma asia. Jos epähuomiossa keskittyy muuhun kuin autolla ajamiseen, jättää käyttämättä vilkkua tai muuten aiheuttaa vaaratilanteen tai jopa onnettomuuden, on asiaa tärkeä tarkastella myös seurausten kannalta.

– Liikennekäyttäytymistä on hyvä käsitellä jo pelkästään sillä ajatuksella, että jos vahingossa aiheuttaa onnettomuuden, se aiheuttaa lain edellyttämien seuraamusten lisäksi inhimillisiä vaikutuksia sekä itselle että muille, Luhtaniemi korostaa.

Luhtaniemi kertoo opastavansa erityisesti nuoria käyttäytymään liikenteessä juuri oman toiminnan mahdolliset seuraukset huomioiden: hyvässä tieliikennekäytöksessä ei ole kyse pelkästään siitä, että on laki, jonka rikkomisesta ei saa jäädä kiinni. Taustalla on syyt, joilla yhteiskunta yrittää minimoida inhimillistä vahinkoa.

– Yhteiskuntamme on rakennettu niin, että kun jollekin sattuu jotakin, me yhdessä autamme. Ongelmiin puuttuminen on vastuunkantoa siitä, että huolehdimme, että onnettomuuksia sattuisi mahdollisimman vähän.

Luhtaniemi muistuttaa myös, että vakava loukkaantuminen voi aiheuttaa miljoonien kustannukset yhteiskunnalle. Näitä kuluja me jokainen maksamme verorahoilla.

– Onnettomuus on ennen kaikkea inhimillinen mutta myös taloudellinen asia. Meidän tulee yhdessä huolehtia, ettei itsellemme tai muille tapahdu vahinkoja, Luhtaniemi kiteyttää.

Käytöstapojen lisäksi huomioi erityisesti nämä asiat loppusyksyn tieliikenteessä:

• Huolehdi siitä, että autossa on tuulilasinpesunestettä ja että se on sopivaa lämpöolosuhteisiin: pakkasella nesteen tulee olla pakkasenkestävää.

• Huolehdi renkaiden kunnosta myös esimerkiksi rankkoja vesisateita ajatellen.

• Varmista ajovalojen toimivuus ja kunto ennen liikenteeseen lähtemistä.

• Pidä ajaessasi riittävä turvaväli erityisesti pimeällä ja liukkaalla säällä.

• Huomioi aina myös muut tielläliikkujat.

• Kiinnitä erityistä huomiota hirvieläimiin, joiden kanta on suurimmillaan näin syksyllä, mikä lisää niihin liittyvien onnettomuuksien riskiä.

• Tutustu uuteen tieliikennelakiin Traficomin verkkosivuilla.



Tarkista myös ennakkoon, että omasta ajoneuvostasi löytyvät:



• sammutin

• ensiapulaukku

• keltainen huomioliivi

• lämmintä vaatetusta



Pidä ensiaputaitosi ajan tasalla. Kun liikut jalan tai polkupyörällä, huolehdi siitä, että sinulla ja kanssaliikkujilla on yllä riittävä määrä heijastimia.



Suomen Palopäällystöliitto toivoo turvallista loppusyksyä liikenteeseen!