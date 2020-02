Loppuunmyydyt konserttisalit saivat nyt jatkumoa loppuunmyydyllä klubillakin - Semmareiden 30-vuotiskiertue jatkaa voittokulkuaan

Kansainvälistäkin menestystä niittänyt show-kokoonpano Semmarit kiersi syksyllä maamme eturivin konserttisalit. Näistä täysin loppuunmyytyjä olivat Helsingin Finlandia-talo, Lahden Sibelius-talo, Kuopion Musiikkikeskus, Jyväskylän Paviljonki, Oulun Madetojan sali, Lappeenranta-sali, Kuopion Musiikkikeskus, Kouvolan Kuusankoski-sali ja Järvenpään Sibelius-sali. Lisäksi Tampere-talo, Turun Logomo, Hämeenlinnan Verkatehdas sekä Savonlinna-sali täyttyivät 90 % kapasiteeteistaan. Eilen alkanut klubikiertue jatkaa esiintymisiä loppuunmyydyille saleille, sillä myös sen avauskeikka veti Jyväskylän Lutakon viimeistä pääsylippua myöten täyteen.

“Semmareiden live-suosio on ällistyttävä ilmiö”, iloitsee yhtyettä luotsaava Reima Viitala kuullessaan Lutakon olleen loppuunmyyty jo ennakkoon. “Kun huomioidaan, että ryhmä näkyy tv:ssä ja kuuluu radiossa hyvin harvoin, voidaan pohtia, onko menestystarinamme kenties suomalaisen musiikkitaivaan tarkimmin varjeltu salaisuus?”



Klubikiertueen toinen keikka on tänään Seinäjoella, ja lisäksi esiintymisiä nähdään kevään aikana ympäri Suomen:

8.2. Seinäjoki, Rytmikorjaamo

13.3. Helsinki, Kulttuuritehdas Korjaamo

14.3. Lahti, Finlandia-klubi, Sibelius-talo

17.4. Tampere, Pakkahuone

18.4. Leppävirta, Vesileppis

15.5. Kuopio, Henry’s Pub

16.5. Joensuu, Kerubi

Menestyneen konserttisalikiertueen jälkeen Viitala on kovasti odottanut nyt käynnistynyttä World Klubi Tour 30v -klubirundia. ”Kun tupa on täynnä ja riehakas yleisö lähellä, keikka on meillekin hyvin erilainen kuin konserttisalissa", hän toteaa. “Rakastamme rock-klubien kihisevää tunnelmaa!”

Semmarit on Jyväskylässä perustettu kokoonpano, joka säveltää, sanoittaa, sovittaa ja toteuttaa itse kaiken ohjelmistonsa aina lavakoreografioitaan myöten. Ryhmä on saavuttanut muun muassa kaksi virallisen albumilistan ykkössijaa, edustanut Suomea Montreux’n Kultainen Ruusu -tv-gaalassa sekä esiintynyt Ruisrockin päälavalla kahdesti. Syksyllä 2018 se teki kiertueen Kaliforniassa ja levytti ensimmäisenä suomalaisartistina Hollywoodissa Capitol Records Studion legendaarisessa Studio A:ssa oman kappaleensa No Worries. Semmarit ovat useamman kerran esiintyneet myös Kiinassa, esimerkiksi Hunan TV:n kiinalaisen uudenvuoden gaalassa sadoille miljoonille tv-katsojille. Semmareiden kiertueita on nähty myös Kanadassa, Saksassa, Ruotsissa, Portugalissa ja Virossa.