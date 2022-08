Loppuunmyyty Flow-perjantai keräsi Suvilahteen 30 000 kävijää

Flow’n perjantain kohokohtia olivat muun muassa Main Stagella ihastuttanut norjalainen Sigrid, yleisön hurmokselliseen tanssiin johdattanut Burna Boy ja päälavan illan päättänyt virtuaaliyhtye Gorillaz. Häikäisevillä visuaaleillaan ja hypnoottisella musiikillaan yleisön valtaansa ottanut yhtye kävelytti lavalle lisäksi nimekkäitä yllätysvieraita, kun keikkaan liittyivät muun muassa legendaarinen hiphop-yhtye De La Soul ja lauantaina Flow’ssa esiintyvä Freddie Gibbs.

Red Arena by Lapin Kulta Puren lavalla nähtiin toinen toistaan vaikuttavampia esityksiä. Helsinkiläisen rap-artisti iben ainutlaatuinen Flow Exclusive -keikka oli yksi perjantain suosituimpia ja Red Arenan illan päättänyt anarkistinen pop-tähti MØ kietoi yleisön pikkusormensa ympärille. Kotimaisen indien tähdistöön huimaa vauhtia noussut Arppa hurmasi FREE.fi Black Tentillä ja M Huncho päätti Black Tentin illan vakuuttavalla setillään.

Ikonisella Balloon 360 -lavalla saatiin nauttia muun muassa Nihiloxican huumaavista rytmeistä ja Isaac Senen tunnelmoinnista. The Other Sound x Sun Effectsin lavalle nousivat puolestaan Caterina Barbieri uudella The Spirit Exit -teoksellaan sekä Huoratron Deconstructed Flow’hun erityisesti luodulla setillään. Resident Advisor Front Yardilla festivaaliyleisöä tanssittivat muun muassa amapiano-musiikin ykkösnimi Uncle Waffles sekä supersuosittu The Blessed Madonna.

Perjantaina Flow’n Viinilinnassa järjestettiin lisäksi Flow Talks Music -paneelikeskustelu, jonka aiheena oli elinvoimaisen ja kansainvälisen musiikkialan edistäminen. Mukana paneelissa nähtiin kaikkien suurimpien puolueiden johtoa, muun muassa pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin.

Ensimmäistä kertaa yleisölle avatussa vanhassa tiilikellossa, Tiilikello x Polestar -taidetilassa esillä oleva Hanna Vihriälän vaikuttava Puhalluskukka -teos ja Antti Tolvin valo- ja äänitaideteos Butterfly Effect valloittivat festivaalivieraat. Myös Euroopan ensinäyttönsä saanut Adel Abidinin uutuusteos Musical Manifest on kerännyt sankoin joukoin festivaalivieraita.

Flow Festival jatkuu Suvilahdessa sunnuntaihin asti. Lauantaina Flow’ssa nähdään muuan muassa Florence + The Machine, Jamie xx, Princess Nokia, Freddie Gibbs, Bikini Kill, Gettomasa, Vesta ja Yeboyah. Sunnuntaina lavalle nousevat esimerkiksi Nick Cave & The Bad Seeds, Michael Kiwanuka, Fred Again.., Acid Arab ja Q.

Kuvia Flow-perjantailta:

