Loppuunmyyty maailman rankin 400 metrin juoksutapahtuma palaa Lahden suurmäkeen elokuun viimeisenä viikonloppuna

Jaa

Red Bull 400 -ylämäkijuoksukilpailu järjestetään Lahden suurmäessä lauantaina 28.8.2021. Tänä vuonna kilpailun finaalit juostaan ensimmäistä kertaa koskaan elokuisen illan hämärässä, mäkimontun valaistuksessa. Loppuunmyytyyn tapahtumaan on ilmoittautunut 2000 urheaa juoksijaa, jotka lähtevät ottamaan mittaa itsestään, toisistaan ja legendaarisesta Lahden suurmäestä. ISTV näyttää tapahtuman suorana lähetyksenä.

Kesän rankin juoksukilpailu, Red Bull 400, järjestetään tänä vuonna Suomessa seitsemättä kertaa. Kuopion Puijolla juostiin kilpaa vuosina 2014-2016 ja kolmena edellisenä vuotena huippusuosittu juoksutapahtuma on järjestetty Lahden suurmäessä.

Red Bull 400 laittaa juoksijoiden kestävyysominaisuudet äärimmäiseen testiin, kun vastassa on 400 metrin lähes pystysuora nousu mäkimontun pohjalta suurmäen huipulle asti. Jokaisen juoksijan tavoitteena on valloittaa Lahden suurmäki mahdollisimman nopeasti. Apuna käytetään köysiverkkoa, joka on kiinnitetty suurmäen alastulorinteeseen.

Miesten ja naisten yksilösarjojen alkuerissä juostaan 300 metrin matka alastulomäen kummulle. Alkuerien 60 nopeinta ja sinnikkäintä selviää A– ja B–finaaleihin (30+30), joissa juostaan täysi 400 metrin matka hyppyrimäen huipulle saakka. Yksilösarjojen lisäksi kilpailijat voivat osallistua neljän hengen joukkueilla naisten ja miesten viestikilpailuihin sekä sekaviestiin.

Lahden mäkimontussa nähdään itsensä haastavien kuntourheilijoiden lisäksi useita ammattiurheilijoita. Lähtöviivalle asettuvat myös crossfit-urheilija Jonne Koski, sekä lumilautailija Eero Ettala.

Kosken kesä on kulunut pääasiassa tuleviin kisoihin treenatessa. Ensimmäinen kova veto on ajoitettu Lahden hyppyrimäkeen. "Uskon, että tämän hetkinen kisakunto kantaa, mutta ehkä lisään silti muutamat mäkivetotreenit vielä ennen Red Bull 400 -sprinttiä." Joka vuosi sijoitustaan parantaneen Jonne Kosken kisataktiikka Lahden hyppyrimäkeen on selvä. "Alkukarsintaan pitää lähteä täysillä, jos haluaa mukaan finaaliin ja finaalissa vauhdinjakoa pitää hieman säätää, kun juostaan huipulle asti. Aiempina vuosina alkukarsinta on aina ollut minulle suotuisampi matkana, mutta tänä vuonna pyrin myös onnistumaan finaalissa paremmin. Edellisiltä kerroilta olen oppinut sen, että finaalin loppumatkalle pitää jättää enemmän paukkuja."

Ensimmäistä kertaa Red Bull 400 -kilpailuun osallistuville Koski antaisi saman vinkin kuin itselleeen. "Alkukarsinnoissa täysillä, ja jos pääsee finaaliin, niin suunnittelee vauhdinjaon fiksusti. 400 metriä hyppyrimäkeä on yllättävän pitkä matka ja suurimmalla osalla vauhti hidastuu puolenvälin jälkeen, silloin on parempi itse ohittaa kuin tulla ohitetuksi. Kannattaa myös panostaa hyviin alku- ja loppuverrytteilyihin, sekä tankkaukseen", linjaa Suomen kovakuntoisin mies.

Yhdessä Juuso "Köpi" Kallion kanssa tapahtuman juontava Eero Ettala aikoo myös ottaa jälleen mittaa Lahden betonista

Suomalainen lumilautailulegenda Eero Ettala todellakin tietää, miten rankasta suorituksesta Red Bull 400 -juoksussa on kyse, sillä hän osallistuu tapahtumaan jo viidettä kertaa. Tapahtuman juontajana jo aikaisempina vuosina toiminut Ettala on ehtinyt juontamisen ohessa myös itse kiipeämään Lahden suurmäkeä ylös alkuerissä.

Eero Ettalan taktiikka Lahden suurmäen valloittamiseen on pysynyt samana vuodesta toiseen: pitää hauskaa ja voittaa itsensä. Se, että selviää ylös hyppyrimäen nokalle ja maaliviivan yli on tämän Red Bull 400 -konkarin mielestä jo hieno saavutus kenelle tahansa. Kerran vuodessa Lahden betonin kohtaaminen on myös toiminut hyvänä mittarina siihen, miten oma kunto on karissut tai noussut. "Vielä kertaakaan en ole jäänyt puolitiehen ja toivottavasti en jää tänäkään vuonna", Ettala naurahtaa.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa mäkimontun iltavalaistuksssa juostavat finaalit tuovat Ettalan mielestä tapahtumalle täysin uutta fiilistä. "Olen itse aina tykännyt illalla järjestetyistä lumilautakisoista, koska silloin on jotenkin enemmän hereillä. Se, että tämän vuoden Red Bull 400 -finaalit juostaan ilta-aikaan tuo tapahtumaan niin sanottua ison maailman meininkiä."

Red Bull 400 -juoksutapahtuma järjestetään Lahden suurmäessä lauantaina 28.8.2021. ISTV näyttää tapahtuman suorana lähetyksenä. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Tapahtuman aikataulu:

16.00 Naisten alkuerät

17.05 Miesten alkuerät

18.50 Naisten viesti

19.05 Miesten viesti

19.15 Sekaviesti

19.35 Naisten finaalit

20.00 Miesten finaalit

20.30 Palkintojenjako





*pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tapahtuman tulosseuranta:

https://live.ultimate.dk/desktop/front/index.php?eventid=5299

Mikä Red Bull 400?

Red Bull 400 on itävaltalaisen ex-pikajuoksijan Andreas Bergerin ideoima kansainvälinen juoksutapahtuma. Kyseessä on ylämäkijuoksukilpailu, jossa tuhannet miehet ja naiset haastavat itsensä elämänsä rankimmalle 400 metrille, juosten mäkihyppyrimäen pohjalta aina huipulle asti. Historian ensimmäinen Red Bull 400-kilpailu juostiin vuonna 2011 Itävallan Kulmin lentomäessä. Kisoja on juostu ikonisissa lokaatioissa ympäri maailman, kuten Whistlerissä, Planicassa, Zakopanessa, Sapporossa ja Trondheimissa. Suomessa tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2014 Kuopion Puijolla, jossa kilpailtiin vuosina 2014-2016. Lahdessa Red Bull 400 on järjestetty aikaisemmin vuosina 2018, 2019 ja 2020. Kyseessä on kilpailu, johon kannattaa lähteä tosissaan, mutta ei totisesti. Jokaisen lähtöviivalle asettuvan kilpailijan ainoana tavoitteena on valloittaa Lahden suurmäki mahdollisimman nopeasti. Apuna käytetään köysiverkkoa.

Vuonna 2020 miesten sarjassa voiton vei suunnistaja Tuomo Lahtinen, ja naisten sarjassa korkeimmalle palkintokorokkeelle nousi kestävyysjuoksija Laura Manninen. Kilpailuun on osallistunut vuosien aikana useita kansainvälisen tason huippu-urheilijoita, kuten olympiavoittajat Iivo Niskanen ja Sami Jauhojärvi, ja yhdistetyn maajoukkueurheilijat Ilkka Herola ja Leevi Mutru.

Kuvat ja videot vapaasen editoriaaliseen käyttöön:

Red Bull 400 -koostevideo vuodelta 2020: www.redbullcontentpool.com/international/CP-V-21259

Muut kuvat ja videot: www.redbullcontentpool.com/search?sort=-firstActivationTimestamp&q=red%20bull%20400%20lahti

Mistä voin seurata uusimpia uutisia ja päivityksiä tapahtumasta?

Tuoreimmat uutiset ja päivitykset saat seuraamalla @redbullsuomi Instagram-tiliä ja osallistumalla Red Bull 400 - Lahti 2021 Facebook-tapahtumaan.

Tietoa Lahden suurmäestä

Avattu: 1923

Mäkikoko: HS130

Mäkiennätys: 138 metriä, Johann André Forfang (Norja) 4.3.2017

Erikoista: Lahden suurmäen alastulorinteessä toimii maauimala