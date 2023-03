Lorde, Christine and the Queens, Pusha T ja monia muita Flow Festivalille

Suomeen ensimmäistä kertaa saapuva laulaja-lauluntekijä Lorde on yksi viime vuosikymmenien menestyneimpiä pop-artisteja maailmassa. Uusiseelantilaisen Lorden suurinta hittiä Royals on striimattu pelkästään Spotifyssä jo pitkälti yli miljardi kertaa. Vuonna 2021 artisti julkaisi tummasävyisen indiepopalbumin Solar Power ja vakiinnutti paikkansa monitahoisena ja uudistumiskykyisenä taiteilijana. Vain kourallisen keikkoja Europpassa tulevana kesänä tekevä Lorde kruunaa Flow’n lauantain ohjelmiston. Sunnuntaina Flow’ssa saadaan nauttia laulaja, lauluntekijä ja koreografi Christine and the Queensin keikasta. Lukuisilla palkinnoilla ja tunnustuksilla huomioitu muusikko on yksi viime vuosien suurimpia ranskalaisia taiteilijoita, jonka koskettava ja intohimoinen musiikki kyseenalaistaa pohdiskelevasti sukupuolen, seksuaalisuuden ja identiteetin. Viime vuonna uusimman albuminsa julkaissut Christine and the Queens tekee ensiesiintymisensä Suomessa Flow’n lavalla.

Flow’n lauantaissa nähdään Pusha T, joka tunnetaan myös Clipse-yhtyeen toisena puolikkaana. Vuonna 2010 menestyksekkäälle soolouralle suunnanneen räppärin sanataituruus kulminoitui täydellisyyteen vuoden 2018 menestysalbumilla Daytona. Viimeistään Daytonan menestys nosti Pusha T:n yhdeksi aikamme arvostetuimmista rap-artisteista ja viime vuonna julkaistu levy It’s Almost Dry nousi Yhdysvaltojen albumilistan kärkeen. Sunnuntaina Flow’ssa nähdään lontoolainen hardcore-yhtye High Vis, josta on kuiskittu alan piireissä jo tovi. DIY- ja skeittipiireistä ponnistaneen energisen yhtyeen erottaa muista sen ennakkoluuloton tapa yhdistää 80- ja 90-lukujen brittipop- ja vaihtoehtorock-elementtejä tiukkaan hardcoreen.

Uusia kotimaisia vahvistuksia Flow’n ohjelmassa ovat persoonallisen koskettavaa indievaikutteista popmusiikkia tekevä ja vastikään kaksi Emma-palkintoa pokannut pehmoaino, suomiräpin kärkinimi ja suunnannäyttäjä Kube sekä Suomen uuden aallon räpin omaperäisimpiin tekijöihin kuuluva MELO. Lisäksi Flow’n ohjelmistoon liittyy tammikuussa 2023 uuden EP:nsä Lucky Star julkaissut Sofa sekä suomalaisen cumbian sanansaattaja Ne Galaktiset.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 11.–13.8.2023. Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Esiintymässä mm. Lorde, Blur, Wizkid, Christine & The Queens, FKA twigs, Tove Lo, Devo, Pusha T, Caroline Polachek, Suede, Moderat ja monia muita.

Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Flow Festival 2023 pääyhteistyökumppani on Hartwall. Muita kumppaneita ovat Polestar, Vaasan, Valio Oddlygood®, Lanson, Helsingin kaupunki ja Creative Technology, mediakumppanit Clear Channel, Radio Helsinki ja Resident Advisor.

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800

Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616

3 päivän lippu: 225 €

2 päivän lippu: 189 €

1 päivän lippu: 119 €

3 päivän Gold-lippu: 345 €

1 päivän Gold-lippu: 189 €

Hinnat voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

