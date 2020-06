Lost In Music järjestetään lokakuussa Tampereella jo 14. kerran - artistihaku on avattu sekä blind bird-liput ovat nyt myynnissä!

Suomen suurin klubifestivaali Lost In Music järjestetään 14. kerran lokakuussa 2020 Tampereella. Lost In Music levittäytyy jälleen 8.-10.10.2020 ympäri tuttuja keikkapaikkoja, joiden lisäksi festivaalilla päästään kokemaan perinteisistä tapahtumapaikoista poikkeavia uusia aluevaltauksia. Lost In Musicin artistihaku on

avautunut tänään tapahtuman kotisivuilla. Artistit ja bändit voivat hakea soittamaan musiikkialan ammattilaisten silmien eteen 15.7.2020 mennessä. Lost In Musicin ohjelmisto ja keikkapaikat julkistetaan elokuussa.

Tapahtuman promoottorina on tästä vuodesta alkaen operoinut Sunborn Liven Pietu Sepponen. Hänen mukaansa Lost In Musicille on entistäkin huutavampi tarve peruuntuneen festarikesän jälkeen:

– Tapahtuma-ala on pitkään jatkuneen kasvun jälkeen törmännyt täysin odottamattomaan ja epäreiluun jäävuoreen, jonka viillot ovat osuneet koko musiikkialan ravintoketjuun haavoittavasti. Suunta tuntuu onneksi tällä hetkellä olevan kaikesta huolimatta tarmokas ja eteenpäin katsova. Lost in Music järjestetään lokakuussa tavalla tai toisella, tilanteeseen reagoiden ja vastuullisuus edellä. Sitä tarvitsevat niin bändit, yleisö, keikkapaikat kuin alan taustavaikuttajat. Tällä hetkellä tapahtumaa suunnitellaan toteutettavaksi fyysisessä muodossa, Sepponen kommentoi.

Rajoitettu erä edullisia Lost In Musicin Blind Bird -festivaalipassejaon nyt avattu myyntiin. Kolmen päivän rannekkeeseen vaihdettavat liput oikeuttavat pääsyyn kaikille Lost In Musicin keikoille, edellyttäen, että tapahtumapaikka ei ole saapumishetkellä täynnä. Loppukesästä avataan normaalihintaisten festivaalipassien sekä yksittäisten lippujen myynti.

Lost In Music 8.-10.10.2020, Tampere

www.lostinmusic.fi

3 päivän blind bird-liput alk. 40,00e

www.tiketti.fi/lostinmusic

Lisätiedot & haastattelupyynnöt:

Pietu Sepponen / Promoottori

pietu.sepponen@sunborn.fi puh. 044-5566113