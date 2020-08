LOST IN MUSIC SIIRTYY VUODELLA ETEENPÄIN 

Lost In Music järjestetään lokakuussa Tampereella jo 14. kerran - artistihaku on avattu sekä blind bird-liput ovat nyt myynnissä! 18.6.2020 12:00:14 EEST | Tiedote

Suomen suurin klubifestivaali Lost In Music järjestetään 14. kerran lokakuussa 2020 Tampereella. Lost In Music levittäytyy jälleen 8.-10.10.2020 ympäri tuttuja keikkapaikkoja, joiden lisäksi festivaalilla päästään kokemaan perinteisistä tapahtumapaikoista poikkeavia uusia aluevaltauksia. Lost In Musicin artistihaku on avautunut tänään tapahtuman kotisivuilla. Artistit ja bändit voivat hakea soittamaan musiikkialan ammattilaisten silmien eteen 15.7.2020 mennessä. Lost In Musicin ohjelmisto ja keikkapaikat julkistetaan elokuussa. Tapahtuman promoottorina on tästä vuodesta alkaen operoinut Sunborn Liven Pietu Sepponen. Hänen mukaansa Lost In Musicille on entistäkin huutavampi tarve peruuntuneen festarikesän jälkeen: – Tapahtuma-ala on pitkään jatkuneen kasvun jälkeen törmännyt täysin odottamattomaan ja epäreiluun jäävuoreen, jonka viillot ovat osuneet koko musiikkialan ravintoketjuun haavoittavasti. Suunta tuntuu onneksi tällä hetkellä olevan kaikesta huolimatta tarmokas ja eteenpäin kats