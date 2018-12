Loton ennätysjahti jatkuu – puolen miljoonan euron voitto sujahti Euraan

Lotossa ei löytynyt kierroksella 50/2018 yhtään täysosumaa. Ennätysjahti jatkuu ensi viikolla, kun potissa on 14,6 miljoonaa euroa.

6+1-tuloksia löytyi yksi kappale. Peli oli pelattu ilman Veikkaus-korttia Euran K-market Visossa. Voitto-osuus on noin 503 000 euroa. Rahat tulee lunastaa Veikkauksen pääkonttorista.

Lauantain Loton oikea rivi on 3, 5, 19, 32, 35, 36 ja 40. Lisänumeroksi arvottiin 1 ja plussanumeroksi 22.

Lauantai-Jokerin oikea rivi on 7 0 7 8 6 4 4. Täysosumia ei löytynyt, mutta kuitenkin kolme kuusi oikein -tulosta. Kukin rivi on tuplattu, joten voitto-osuus on 40 000 euroa. Yksi on nettipelaaja Tuusulasta ja toinen oli pelannut rivinsä Helsingin Oulunkylän R-kioskilla. Kolmas kuusi oikein -peli on kymmenen hengen nettiporukka. Siinä kunkin osuuden arvo on 4 000 euroa.

Lomatonnin oikea kaupunki on San Fransisco ja numero 62. Tonneja meni jakoon 17 kappaletta.

Loton kaikkien aikojen suurin yksittäiselle pelaajalle mennyt voitto on 14,5 miljoonaa euroa. Se on siis mahdollista ylittää ensi lauantaina.

Suurimmat yhdelle henkilölle menneet lottovoitot:

1. 14,5 milj. euroa: Ruokolahti, kierros 22/2018

2. 13,3 milj. euroa: Lahti, kierros 15/2014

3. 12,8 milj. euroa: Helsinki, kierros 36/2013

4. 12,2 milj. euroa: Helsinki, kierros 43/2012

5. 10 milj. euroa: Kempele, kierros 13/2018