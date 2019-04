Loton potti nousee 3,6 miljoonaan euroon - kymmenen osuuden porukalle Kajaaniin 197 000 euron voitto

Loton kierroksen 14/2019 arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potissa on 3,6 miljoonaa euroa. Lauantain arvonnassa löytyi yksi 6+1 -tulos, jolla kymmenen osuuden porukka Kajaanista voittaa 197 000 euroa.

Loton kierroksen 14/2019 oikea rivi on 1, 6, 13, 15, 17, 30 ja 36. Lisänumero 23 ja plusnumero 20.



Täysosumia ei löytynyt, joten ensi viikolla Loton potissa on 3,6 miljoonaa euroa. Lauantaina löytyi yksi 6+1 -tulos, jolla voittaa 197 134 euroa. Voitto osui kymmenen osuuden porukkapeliin, joka on pelattu Kajaanissa Kauppakadun R-kioskissa.

Lauantai-Jokerin oikea rivi on 5 3 3 6 6 3 9. Täysosumia ei löytynyt, mutta kuusi oikein tuloksia oli pelattu viisi kappaletta. Tuplatut 40 000 euron voitot menivät Anjalan K-Marketin ja Kaavin K-Market Timantin asiakkaille. Näiden pelaajien rivit oli pelattu tuplattuna ja viimeinen numero osui oikein. 20 000 euron voitot menivät Kemin Syväkankaan kioskin, Kannuksen R-kioskin ja Kotkan K-Citymarketin asiakkaille.

Lauantain Lomatonnin voittorivi on Praha 78. Lomatonneja lähti jakoon 16 kappaletta.



Lotto-lähetyksessä oltiin käynnissä olevien jääkiekon naisten MM-kisojen tunnelmissa.