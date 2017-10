Loton potti nousee 5,0 miljoonaan euroon

Lottoarvonnassa (kierros 41/2017) ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi viikolla potissa on tasan viisi miljoonaa euroa. Tuplattuna voitto kohoaisi 10,0 miljoonaan euroon.

Loton oikea rivi (kierros 41/2017) on 1, 3, 17, 24, 27, 29, 34 ja lisänumero 5. Tuplausnumeroksi arvottiin 30. Suurimmat voitot tulivat toisen voittoluokan 6+1-tuloksilla. Viisi onnekasta saa runsaat 84 000 euroa. Kaikkiaan erisuuruisia voittoja jaettiin yli 147 000 kappaletta.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 6 4 5 2 9 9 4. Jokerista ei löytynyt tällä viikolla täysosumaa. 6 oikein -tuloksia on viisi. Voitto-osuus on kaikilla 20 000 euroa.

Lomatonnin voittorivi on Casablanca 33. Tuhannen euron arvoisia päävoittoja jaettiin 14 kappaletta.

Lottokoneen käynnisti säveltäjä Virpi Eroma, joka on saanut apurahan uuden kuoromusiikin säveltämiselle. Taiteen apurahajärjestelmän kautta Veikkauksen tuottoa jaetaan monipuolisesti kotimaiseen kulttuuriin.