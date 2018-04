Loton potti nousee viiteen miljoonaan euroon - Lotossa kaksi 100 000 euron voittoa

Lauantain lottoarvonnassa (kierros 16/2018) ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla yhdellä täysosumalla voi voittaa noin viisi miljoonaa euroa.

Lotossa löytyi kaksi 6+1 oikein -tulosta. Reilun 100 000 euron voitot matkaavat helsinkiläiselle ja raaseporilaiselle nettipelaajalle.



Loton oikea rivi on kierroksella 16/2018 on 11, 12, 18, 24, 27, 30 ja 36 ja lisänumero 19. Plusnumeroksi arvottiin 2.



Lauantai-Jokerin voittorivi 5 3 5 5 3 0 5. Lauantai-Jokerissa löytyi neljä 6 oikein -tulosta, joilla voittaa 20 000 euroa, tai tuplauksella 40 000 euroa.



Lomatonnin voittorivi on Casablanca 84. Tuhannen euron arvoisia täysosumia löytyi 15 kappaletta.



Loton arvonnan jälkeen tutustuttiin Suomen Lentopelastusseuraan. Valtakunnallinen vapaaehtoisen etsintä- ja valvontalentotoiminnan kattojärjestö kouluttaa ja koordinoi vapaaehtoisia miehistön jäseniä viranomaisten avuksi.