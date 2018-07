Lotta Wennäkoski säveltää Savonlinnan Oopperajuhlilla kantaesitettävän oopperan

Oopperajuhlien librettokilpailun viime vuonna voittanut käsikirjoitus Regine kertoo filosofi Kierkegaardin morsiamen elämäntarinan.

Säveltäjä Lotta Wennäkosken viime vuoden tilaustöitä olivat BBC:lle kirjoitettu orkesteriteos Flounce sekä Teosto-palkintoehdokkaaksikin valittu Uniin asti, jonka Radion sinfoniaorkesteri ja Polyteknikkojen Kuoro kantaesittivät. Parhaillaan Wennäkoski säveltää kamariteosta Los Angelesin filharmonikoille. Wennäkoskelle Regineen musiikin säveltäminen on mieluisa tehtävä. "On ilo ja kunnia saada säveltää Regine Savonlinnan Oopperajuhlille. Libretto on kaunis ja huolellisesti rakennettu. Ryhdyn isoon sävellystehtävään innolla mutta levollisin mielin. Libretisti Laura Voipio on selvästi tiennyt, mitä tekee."

Voipion käsikirjoitus kertoo runollisella ja monitasoisella tavalla tanskalaisen Regine Olsenin (1822 - 1904) elämäntarinan, ja erityisesti hänen suhteensa teologi ja filosofi Søren Kierkegaardiin. Pari oli kihloissa vain vuoden Reginen ollessa alle 20-vuotias, mutta suhde jätti syvät jälkensä molempien elämään – ja myös koko Kierkegaardin tuotantoon.

Laura Voipio on suomentaja ja laulaja, jonka omaan kirjalliseen tuotantoon kuuluu muun muassa kuva- ja tietokirjoja sekä oopperalibretto Maailman valo. Oopperan maailmaan hän tutustui laulaessaan Savonlinnan Oopperajuhlakuorossa 1995 - 2013.

Savonlinnan Oopperajuhlien librettokilpailun päämääränä oli luoda uusi suomalainen ooppera kantaesitettäväksi Oopperajuhlilla. Uuden oopperan luominen on suuri panostus suomalaiseen taitoon ja osaamiseen. ”Oopperajuhlien ohjelmistoon on jo vuosikymmenten ajan kuulunut uusi kotimainen oopperamusiikki. Meille on tärkeää taata uusien suomalaisten oopperoiden jatkumo Savonlinnassa myös tulevaisuudessa. Olemme hyvin tyytyväisiä voidessamme aloittaa yhteistyön Lotta Wennäkosken kanssa Laura Voipion libreton pohjalta”, toteavat Oopperajuhlien johtajat Jan Strandholm ja Jorma Silvasti.