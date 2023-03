Lottoarvonta suoritettu - potti nousi 4,2 miljoonaan euroon

Kierroksen 9/2023 lottoarvontaa ei pystytty suorittamaan suorassa tv-lähetyksessä, sillä lottokone ei teknisistä ongelmista johtuen käynnistynyt. Kone kuitenkin saatiin toimimaan tv-lähetyksen jälkeen, joten oikea rivi päästiin lopulta arpomaan Poliisihallituksen virallisten valvojien johdolla lottokoneella.

Loton kierroksen 9/2023 oikea rivi on 2, 13, 27, 31, 34, 39, 40 ja lisänumero 4. Plusnumeroksi arvottiin 15.

Arvonnassa löytyi yksi 6+1-tulos, jolla voitti reilut 309 000 euroa. Voitto osui nettipelaajalle Joensuuhun.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 8 8 0 4 7 3 7. Jokerista löytyi yksi 6 oikein -tulos, jolla voitti 20 000 euroa.

Lauantai-Lomatonnin voittorivi on Amsterdam 69. Tuhannen euron päävoittoja voitettiin 16 kappaletta.

Lottolähetyksessä vierailtiin Lapinlahden entisessä sairaalarakennuksessa. Pro Lapinlahti mielenterveysseura ry on tänä vuonna 35 vuotta täyttävä yhdistys, joka on aktiivisesti vaalinut Lapinlahden kulttuuriperintöä. Lottolähetyksessä tutustuttiin seuran MIITTI-hankkeeseen, jonka tarkoituksena on järjestää tapahtumia ja työpajoja kaikille ihmisille taustasta riippumatta. Työpajoissa käydään läpi mielen hyvinvointiin, arjen hallintaan ja fyysiseen terveyteen liittyviä asioita ja sen tavoitteena on saattaa ihmisiä yhteen. Toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotolla.