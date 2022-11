Lottoarvontaan uudet arvontakoneet – lottokansa saa äänestää koneille nimet

Uudet lottokoneet ovat mekaniikaltaan edellisten koneiden kaltaisia, mutta niiden ulkoasu on viimeistelty aiempaa tyylikkäämmäksi. Ensimmäinen lottokone tilattiin vuonna 1970 Saksasta ja sen jälkeen koneet on valmistanut Teknologian tutkimuskeskus VTT. Toinen nykyisistä koneista on vuodelta 1992 (uudistettu vuonna 2013) ja toinen on valmistettu vuonna 2000.

– Vanhat koneet olivat tulleet jo elinkaarensa päähän, eikä muun muassa niiden ohjauselektroniikan kunnostaminen ollut enää mahdollista. VTT:llä ei ollut enää resursseja uusien koneiden tekoon, joten koimme parhaaksi vaihtoehdoksi valmistaa koneet Veikkauksella. Veikkaus myös vastaa koneiden huollosta kuten aiempienkin koneiden kohdalla, lottokoneen rakennusprojektia vetänyt palvelupäällikkö Risto Voima Veikkaukselta sanoo.

Veikkauksella on osaamista koneiden rakentamiseen, sillä Veikkaukselta löytyy ammattilaisia, jotka mm. suunnittelevat ja valmistavat peliautomaatteja.

– Jos koneet olisi tilattu ulkomailta, ne olisivat olleet ulkonäöltään ja tekniikaltaan moderneja ja muistuttaneet Eurojackpotin ja Vikingloton arvontakoneita. Halusimme kuitenkin säilyttää perinteisten lottokoneiden toimintalogiikan ja äänimaailman ropisevine palloineen, sillä siitä on muodostunut oleellinen osa Lottoa, Veikkauksen arvontapelien johtaja Ville Venojärvi sanoo.

Poliisihallitus on valvonut koneiden suunnittelua ja valmistusta. Poliisihallitus on myös teettänyt koneille kolmannen osapuolen auditoinnin.

Veikkaus julkistaa uusien lottokoneiden ulkonäön tammikuun alussa ja myös media pääsee tutustumaan uusiin koneisiin silloin.

Lottokoneet tunnetaan jatkossa nimeltä

Uudet koneet otetaan käyttöön samana vuonna, kun Lottoon, kuten muihinkin kuponkipeleihin, on tulossa tunnistautumisedellytys. Veikkaus on päättänyt juhlistaa koneita tunnistautumishengessä antamalla niille nimet.

– Jatkossa lottoajat eivät ole enää anonyymejä ja niin eivät ole lottokoneetkaan. Myös esimerkiksi Eurojackpot-koneilla on nimet (Venus ja Opale), joten on korkea aika, että myös kotimaiset lottokoneemme tunnetaan nimeltä, viestintäpäällikkö Pipsa Öhman Veikkaukselta sanoo.

Veikkaus kysyi ensin henkilökunnaltaan ehdotuksia lottokoneiden nimiksi. Veikkauslaiset innostuivat keksimään nimiä ja nimiehdotuksia jätettiin yhteensä huikeat 260 kappaletta. Niistä viisi nimiparia valikoitui finaaliin, jossa Veikkauksen rekisteröityneet asiakkaat saavat äänestää mieleistään nimiparia.

– Halusimme, että lopullisen nimivalinnan saavat tehdä nimenomaan lottoajat. Toivottavasti mahdollisimman moni innostuu antamaan äänensä lottokoneiden nimiehdotuksille, Öhman sanoo.

Äänestyksessä mukana olevat nimiparit ovat:

Onni ja Unelma

Ilo ja Onni

Onni ja Voitto

Veikka ja Voitto

Toivo ja Unelma

Nimiehdotuksia pääsee äänestämään Veikkauksen nettisivulla 14.12 saakka. Äänestäminen edellyttää Veikkauksen asiakkaaksi rekisteröitymistä. Äänestyksen yhteydessä on mahdollista osallistua arvontaan, jonka palkintona on ”viikonloppu lottovoittajan tapaan”.

Lottolähetys muuttaa Pieneen Pajaan

MTV:n muuton takia myös Lotto- ja Eurojackpot-arvonnat muuttavat tammikuussa uusiin tiloihin. Jatkossa lottoarvonnat tehdään tuotantoyhtiö NEP Finlandin uusissa tiloissa Ylen Ison Pajan viereen rakennettavassa Pienessä Pajassa.

Media pääsee tutustumaan uuteen studioon tammikuussa.