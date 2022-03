Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjestää alueellisen valmiusharjoituksen Satakunnassa toukokuussa

Valmiusharjoitusten järjestäminen on aluehallintoviraston lakisääteistä toimintaa ja harjoituksia toteutetaan säännöllisesti kuntien, kuntayhtymien, pelastuslaitosten sekä alueen muiden hallintoviranomaisten edustajille. EMMA22-harjoituksessa perehdytään väestönsuojeluun kokonaisuutena, eri toimijoiden rooleihin ja tarvittaviin yhteistoimintajärjestelyihin.

Suunnitelmallinen ja säännöllinen harjoittelu on parasta varautumista

Aluehallintovirastolle on säädetty monia varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyviä tehtäviä, joiden tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden parantaminen. Yksi tehtävistä on alueellisen varautumisen yhteensovittaminen, eli laajimmillaan kunta- ja organisaatiorajat ylittävän toiminnan koordinoiminen.

-Meidän tehtävämme on edistää kuntien valmiussuunnittelua ja tukea niiden kykyä toimia vakavassa häiriötilanteessa. Tässä harjoituksessa muun muassa käymme läpi kuntien omia valmiussuunnitelmia ja väestönsuojelun suunnittelua. Lisäksi harjoittelemme tilannetiedon kokoamista ja yhteistoimintaa tilanteessa, jossa on tarve siirtää väestö nopeasti pois vaaralliselta alueelta, kertoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo.

Alueellisia valmiusharjoituksia on järjestetty aluehallintovirastojen johtamina vuodesta 2010 alkaen. Harjoituksista saatu palaute on ollut hyvää ja osallistumisinto kunnissa on pysynyt korkealla. Toukokuiseen EMMA22-harjoitukseen odotetaan osanottajia kaikista alueen 16 kunnasta.

Lisätietoja

Laki aluehallintovirastoista (toimiala ja tehtävät 4 §)

pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo, unto.usvasalo@avi.fi, p. 0295 018 147

Lounais-Suomen aluehallintovirasto