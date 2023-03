Lounais-Suomen luonnonsuojelun toteutuksessa huippuvuosi 2022 (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Suomalaisen vesiosaamisen laaja kokonaisuus näkyvämmäksi maailmalla uuden tarjooman ansiosta 28.2.2023 15:00:00 EET | Tiedote

Environmental Performance Indexin mukaan suomalainen juomavesi on listattu maailman turvallisimmaksi. Lisäksi suomalainen jäteveden käsittely on sijaluvulla yksi. Suomalainen vesiosaaminen ja ratkaisut on koottu Water Solutions and Expertice from Finland -tarjoomaksi, jonka esittelytilaisuus on 1.3.2023.