Loviisa myy merenrantatontteja alkaen 81.500 eurolla - “Pk-seudulta erittäin suurta kiinnostusta”

Loviisan Asuntomessujen Kuningattarenrannan tonteilla on hakuaikaa 30.4 asti.

Loviisan kaupungin tonttimyynti on herättänyt suurta kiinnostusta pääkaupunkiseudulla asuvissa perheissä.

Loviisan kaupunki myy Kuningattarenrannan merenrantatontteja pääkaupunkiseutulaisittain edulliselta näyttävään hintaan. Tonttien hinta on murto-osa vastaavien pääkaupunkiseudun tonttien hinnoista. Asuntomessut järjestetään Loviisassa vuonna 2023.

Edullisimman omarantaisen omakotitontin saa 81.500 eurolla. Tontille saa rakentaa 150 neliöisen kaksikerroksisen omakotitalon. Kallein oman rannan omaava tontti maksaa 135.000 euroa. Tälle tontille on mahdollista rakentaa myös rantasauna.

Helsingistä ja eteläisestä Espoosta on haastavaa löytää tonttia omakotitalolle alle 200.000 eurolla eikä eteläiseltä Vantaaltakaan näitä saa alle 100.000 eurolla.

Loviisan Asuntomessujen projektipäällikön Niina Okkosen mukaan tontit ovat herättäneet eniten kiinnostusta pääkaupunkilaisissa perheissä. Yli puolet ennakkoesittelyissä käyvistä perheistä tulee Helsingin seudulta. Loviisaan ajaa pääkaupunkiseudulta tunnissa.

“Tontit on hinnoiteltu markkinahintaan. Olemme halunneet hinnoitella ne houkutteleviksi pääkaupunkiseutulaisille, mutta mahdolliseksi myös loviisalaisille itselleen”, Okkonen sanoo.

Ainutlaatuinen kelluvien talojen hanke

Loviisa avasi tonttihaun 1.3.2021. Haettavana on 16 pientalotonttia, yhdeksän kelluvan talon tonttia, yksi ryhmärakentamisen tontti sekä rivitalo- ja kerrostalotontteja.

Asuntomessualue Kuningattarenranta on Loviisanlahden ja Saaristotien väliin rakentuva uusi asuinalue, josta avautuvat upeat näkymät yli Loviisanlahden historialliseen, 1700-luvulta peräisin olevaan alakaupunkiin.

Suomen Asuntomessujen projektijohtajan Timo Koskisen mukaan Loviisan Asuntomessujen kelluvat talot tuovat kiinnostavan lisän kotimaisen asumisen kirjoon. Kelluvan talon “laituripaikan” vuokra on 850 euroa vuodessa.

“Hanke on ainutlaatuinen. Suomessa ei ole aiemmin rakennettu tässä mittakaavassa kelluvia townhouse-tyyppisiä omakotitaloja”, hän sanoo.

Kelluva omakotitalo voi olla maksimissaan 170 neliöinen. Jokaisen talon yhteydessä on oma venepaikka. Kelluvat talot rakennetaan valmiiksi maalla ja nostetaan paikalleen.

Loviisan tonttihaku päättyy 30.4. Suomen Asuntomessujen ja Loviisan kaupungin muodostama messuhankkeen laaturyhmä tekee valinnat saapuneiden hakemusten ja määritettyjen kriteerien perusteella. Asuntomessujen tarkoitus on auttaa osaltaan kääntämään Loviisan muuttovirta positiiviseksi.

Pääkaupunkiseudulta tulevat hakemukset eivät kuitenkaan kiilaa muiden edelle. Kaikki hakijat ovat samalla viivalla, valinta tapahtuu alustavien suunnitelmien arkkitehtoonisen laadun pohjalta, Niina Okkonen painottaa.

Hakijalta toivotaan hakemukseen näkemystä, millainen omakotitalo tontille sopisi. Hakemukseen tulee liittää asemapiirroksen lisäksi pohjakaaviot, julkisivuluonnokset ja pihasuunnitelman luonnos.

Okkosen mukaan reilussa kuukaudessa suunnitelmien luonnosversiot ehtii tekemään, jos idea on hahmollaan.

“Me emme ole asettaneet mitään rajoituksia, millainen talon tulisi olla. Jos jollain on villi idea, niin hän on tervetullut toteuttamaan sen Loviisassa”, Okkonen sanoo.

Loviisan Asuntomessujen teemat ovat “Asunto on enemmän kuin koti, “Valaistuksella on väliä” ja “Merellä on merkitystä”,