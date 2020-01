Löydä ilo elämään enkeleiden avulla

Enkelikirjailija Sanni Nevalaisen odotettu uutuus Enkelit ystävinä – Miten otat vastaan rakkauden ilmestyy 3. helmikuuta 2020 Viisas Elämä -kustantamolta. Nevalaisen teos on suuren suosion saavuttaneen enkelitrilogian itsenäinen päätösosa. Aiemmin sarjassa on julkaistu kirjat Enkeleiden matkassa (2018) ja Enkelit arjessa (2019).

Kaipaatko elämääsi valoa, tasapainoa ja rakkautta? Enkelit ystävinä on maanläheinen opas, joka avaa ja vahvistaa yhteyttä enkeleihin ja vie matkalle omaan itseen. Kirjan sisältämät lempeät harjoitukset antavat vinkkejä muun muassa siihen, miten harjoitella pyyteetöntä rakkautta, katkaista negatiiviset siteet ja nousta omaan voimaan. Teos kiteyttää valon auttajien kanssa elämisen tärkeimmät periaatteet. Harjoitukset ja enkelikoulusta valmistuneiden enkelihoitajien tekstit auttavat oivaltamaan, miten monin eri tavoin enkelit ovat läsnä ihmisten elämissä. Enkelit ystävinä – Miten otat vastaan rakkauden opastaa elämään tietoisena, rakkaudellisena ja aitona itsenä.

”Tuokoon tämä kirja sinulle ihmettelyä, toivoa, voimaa ja erottelukykyä. Sekä viisautta kuunnella, kuulla ja tunnistaa oma totuutesi muiden äänien joukosta.”

Sanni Nevalainen on KTM, suggestoterapeutti SHY, Valon taiteilija, kouluttaja ja kirjailija. Häneltä on aikaisemmin ilmestynyt Viisas Elämältä kirjojen lisäksi Tie runsauteen -meditaatioäänite, Rakkauden polulla – muistikirja sekä Intuitiokortit. Sanni on pitänyt enkelikoulua jo yli 12 vuotta ja hän myös maalaa inspiroivia ja energisoivia sielun maisemia.

Sanni Nevalainen esiintyy Minä Olen – messuilla 8.2.2020 klo 14.00 Veranda – salissa. www.minaolenmessut.fi