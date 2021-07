Löydä kesäfiiliksesi ASMR:n ja 3D-äänen kanssa: Nextory julkaisee kesän rentouttavimman äänikirjasarjan

Jaa

Kesä on täällä ja moni nauttii täysin rinnoin auringosta ja kesälomista. Tosin joskus voi olla hankala päästää irti arjesta ja vain nauttia vapaa-ajasta. Nextory haluaakin juurikin siksi auttaa lomailijoita löytämään rauhan ja julkaisee nyt äänikirjasarjan Satisfying Summer Sensations; kesäisen äänikokemuksen, joka sisältää ASMR ja 3D-ääntä.

Äänikirjasarjassa on viisi osaa, jotka vievät sinut rannalle, puutarhaan, metsään, ulkomaille sekä merelle. Jokaisessa äänikirjassa on ”binaural audio”, 3D-efektinen äänimuoto, jonka tarkoituksena on luoda uudelleen paikka, jossa ääni on tallennettu. Äänikirjat sisältävät myös ääniä jotka tuottavat ASMR-mielihyvää (Autonomous Sensory Meridian Response), joka luo kehoosi kihelmöivän olon. Internetsensaatio ASMR on lyhyessä ajassa valloittanut maailman miljoonilla katselukerroilla YouTubessa ja Tiktokissa.

– Meillä on usein suuria odotuksia kesälle, joten toisinaan unohdamme vain pysähtyä ja nauttia. Siksi Nextory on luonut tämän äänikirjasarjan. Viidessä osassa viemme sinut kesän ihanimpien hetkien ytimeen, missä pääset heti lomatunnelmaan ja voit alkaa rentoutua, sanoo Magnus Nytell, sisältövastaava Nextorylla.

– Osa voi kokea takapakkia omassa voinnissa loman aikana. On tavallista ajatella, että meidän pitää pystyä nauttia ja ottaa rennosti. Se voi johtaa stressiin ja huoleen, mutta sen ei tarvitse olla huolenaihe. Apuvälineiden avulla voimme opetella rauhoittumaan. Meillä ihmisillä on nimittäin useita aisteja, jotka voivat vaikuttaa olotilaamme. Yksi selkeä esimerkki on, että tulemme nälkäisiksi, haistaessamme esimerkiksi pizzan tuoksun, sanoo Rebecka Dahlgren, psykologi Mindlerilla.

– Kuulomme on myös yksi aisti, jota voimme käyttää vaikuttaaksemme hyvinvointiimme ja rentoutuaksemme. Yksi vinkki on tutkia kuinka äänet vaikuttavat sinuun. Osa pitää ohjatuista meditaatioista, osa rauhallisista kappaleista ja toiset taas yksinkertaisista äänistä. Rentoutumiseen tarkoitettua musiikkia ja ääntä löytyy roppakaupalla, Rebecka Dahlgren selventää lopuksi.

Täältä voit kuunnella Satisfying Summer Sensations:

Volume 1: Beach Breeze

Volume 2: Garden Ambiance

Volume 3: Forest Retreat



Volume 4: Vacation Vibe



Volume 5: Ocean Escape