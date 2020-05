Löydä kevät Lahden keskustasta

Hämeenmaa sopeuttaa toimintaansa koronaviruksen vaikutusten vuoksi 27.3.2020 15:47:39 EET | Tiedote

Osuuskauppa Hämeenmaan yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Koronavirustilanteesta johtuvien YT-neuvotteluiden lopputuloksena osuuskaupan henkilöstöstä lomautetaan ensi vaiheessa noin 130 työntekijää, ja lomautusten kesto on enintään 90 päivää. Hämeenmaalla on lähes 3 000 työntekijää.