Löydä metsän hyvinvointivaikutukset ja vahvista terveyttäsi myönteisten metsäkokemusten avulla

”Minun ajatukseni ja kokemukseni eivät ole sinun ajatuksiasi, mutta ne saattavat käynnistää omia pohdintojasi elämästä. Ehkäpä ne kannustavat sinuakin kokeilemaan, miltä metsän hoitavassa ja rohkaisevassa sylissä tuntuu olla.”

- Henna Helmenmaa uutuusteoksessa Metsän hoitava syli – Rohkeasti omalla polulla

Metsä virkistää kaikkien aistien kautta. Henna Helmenmaan esikoisteos Metsän hoitava syli – Rohkeasti omalla polulla tarjoaa lukijalle sekä ajankohtaista tutkittua tietoa metsien hyvinvointivaikutuksista että Helmenmaan henkilökohtaisen kasvutarinan, joka inspiroi lukijaa löytämään metsän elvyttävän voiman ja viisauden. Teoksesta löytyvien lyhyiden ja helppojen harjoitusten avulla lukijan on mahdollista voimistaa myönteisiä metsäkokemuksia sekä syventää omaa metsäsuhdettaan.

”Herättelen sinua pohtimaan omaa metsäsuhdettasi elämäsi eri vaiheissa. Toivon, että kirjani avulla teet oivalluksia omaan metsäsuhteeseesi ja sitä kautta hyvinvointiisi liittyen. Metsällä on valtava elvyttävä voima, jos vain annamme sille mahdollisuuden!” kertoo Henna Helmenmaa uutuusteoksestaan.

Henna Helmenmaa on maatalous- ja metsätieteiden tohtori, joka on työskennellyt vuosia tutkijana. Nykyään hän työskentelee ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvien teemojen parissa ja on viime vuosina perehtynyt laaja-alaisesti metsän hyvinvointivaikutuksiin. Helmenmaa on syntynyt Itä-Suomessa ja kasvanut lapsuutensa ja nuoruutensa metsän keskellä. Metsä on syvällä hänen identiteetissään ja hän on tuntenut aina olevansa ”metsän lapsi”.

Metsän hoitava syli – Rohkeasti omalla polulla ilmestyi kirjakauppoihin syyskuussa 2022.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 25 vuoden kokemus sekä kotimaisen että ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Kustantamo keskittyy julkaisuohjelmassaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja on Suomen johtava kustantamo tässä kategoriassa.