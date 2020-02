Löydä oma juttusi talviloman runsaasta tapahtumatarjonnasta!

Hitta din grej! Gott om aktiviteter i Helsingfors under sportlovet 3.2.2020 07:59:00 EET | Tiedote

I Helsingfors finns det mycket att göra under sportlovet då staden satsar på barns och ungas fritid genom att erbjuda hobbymöjligheter och konstupplevelser också under skolornas semestertider. Program finns runt om i stan, allt från alpacka-agility till fastlagsevenemang i Södervik. Museer, kulturhus, bibliotek, ungdomsgårdar och idrottsplatser fungerar som evenemangsplatser. Sportlovsevenemang finns speciellt på Tiivistämö i Södervik och på kulturcentret Stoa. Program finns också på svenska, t. ex. på Nordhuset. Utbudet finns samlat på de ungas nätsida munstadi.fi/sportlov-2020/ där var och en kan hitta lämpliga sportaktiviteter.