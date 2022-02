Löydä oman naiseutesi voima

”Kun nainen lähtee tälle itsetutkimuksen matkalle, on hänen suurin työnsä tiheällä kammalla kampaaminen: mikä on minua ja mikä on annettua? - Emilia Vasko-Kujala ja Noora Lintukangas uutuusteoksessa Nainen omassa voimassaan.

Nainen omassa voimassaan on voimaannuttava teos naiseuden syvimmästä olemuksesta kaikille niille, jotka haluavat astua ulos liian kapeasta naiseuden määritelmästä. Uutuusteos tarjoaa lukijalle tärkeitä näkökulmia ja tukea nykypäivän naiseuteen, joka on sekä moninaista että kaunista, mutta ajoittain myös vaikeaa ja yksinäistä. Teos auttaa lukijaa löytämään oman femiinin voimansa ja olemaan oma kokonainen itsensä juuri sellaisena kuin hän on.

”Erilaisia tapoja olla nainen on ehkä enemmän kuin koskaan. Silti naiseus voi olla pelottavaa, vaikeaa ja yksinäistä. Monet kokemukset ovat naisille yhteisiä, vaikkei niistä puhuta tarpeeksi. Naiseuteen liittyy usein henkilökohtaisia ja kollektiivisia traumoja, joiden purkamiseen Nainen omassa voimassaan kannustaa”, kertovat Emilia Vasko-Kujala ja Noora Lintukangas uutuusteoksestaan.

Naisen elämänkaari -tehtäväkirja kutsuu lukijaa tutkimaan omaa elämänkaartaan ja löytämään oman elämäntehtävänsä. Tehtäväkirja on kutsu jaettuun matkaan ja rohkaisu omana ainutlaatuisena itsenä kulkemiseen. Teos tarjoaa lukijalle tietoa naiseuden eri ikäkausista, jotka ovat läsnä naisen elämässä iästä riippumatta sekä tehtäviä, joiden avulla lukija pääsee tutkimaan omaa elämäänsä ja naiseuttaan – ohjatusti ja kannatellusti. Naisen elämänkaari -tehtäväkirja on itsenäinen teos, joka pohjautuu kirjailijoiden toiseen uutuusteokseen Nainen omassa voimassaan.

”Hyväksy muutos ja löydä iloa ja viisautta jokaisesta elämänvaiheestasi.”- Emilia Vasko-Kujala ja Noora Lintukangas uutuusteoksessa Naisen elämänkaari -tehtäväkirja.

Emilia Vasko-Kujala (Jagat Prem) on henkinen valmentaja, valtiotieteiden maisteri, äiti ja kundaliinijoogan opettajakouluttaja. Hän on toiminut aikuiskoulutusalan tehtävissä 20 vuotta, sittemmin hyvinvointialan kouluttajana ja yrittäjänä yhdessä puolisonsa Tommi Kujalan kanssa perustamassaan Kehto Koulussa.

Noora Lintukangas (Hartejpal Kaur) on Loviisassa asuva tietokirjailija, toimittaja, yrittäjä, ekonomi, viisilapsisen uusperheen äiti ja kundaliinijoogan opettajakouluttaja. Noora tunnetaan Hidasta Elämää -blogistaan ja hän on aiemmin kirjoittanut myös kaksi joogan filosofiasta ammentavaa kirjaa, Viihdy omassa arjessasi (Otava, 2017) ja Selviytymisopas elämän kriiseihin (Otava, 2020).

Nainen omassa voimassaan ja Naisen elämänkaari -tehtäväkirja ilmestyvät kirjakauppoihin viikolla 9.

Viisas Elämä Oy on suomalainen kustantamo, jolla on 25 vuoden kokemus sekä kotimaisen että ulkomaisen tietokirjallisuuden julkaisemisesta. Kustantamo keskittyy julkaisuohjelmassaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja he ovat Suomen johtava kustantamo tässä kategoriassa. He pyrkivät tarjoamaan työkaluja ja oivalluksia merkitykselliseen elämään kaikilla elämän osa-alueilla. Viisas Elämän valikoimaan kuuluu ajattomia klassikoita, kuten Eckhart Tolle, Dalai Lama, Florence Scovel Shinn, James Allen, Jon Kabat-Zinn, Byron Katie, Timothy Ferriss, Tony Robbins, Charles Duhigg, Clarissa Pinkola-Estés, Wayne D. Dyer, Bruce Lipton, Michael Singer, ja Brené Brown.