Löydä tarpeitasi vastaava rakennustuote - Suomessa käyttöön uusi palvelu rakennustuotteiden hakuun, vertailuun ja valintaan - haku.tuotetieto.fi

Tuotetiedon haku -palvelu löytyy osoitteesta haku.tuotetieto.fi. Tuotetiedon haku hyödyntää Rakennustiedon ylläpitämää rakennustuotteiden kansallista tuotetietokantaa. Tietokannassa on tuotteille yhteensä lähes kolme miljoonaa erilaista tietokenttää.

Suodata ja vertaile hakutuloksia teknisillä ominaisuuksilla ja ympäristötiedoilla

Tuotetiedon haku -palvelussa käyttäjä voi valita tarpeeseen soveltuvan tuotteen suodattaen hakutuloksia tuotteen teknisillä ominaisuuksilla. Tällaisia suodattimia ovat esimerkiksi tuotteen paloluokka, kulutuksenkestävyys ja vetolujuus. Teknisten ominaisuuksien lisäksi tuloksia voi suodattaa ja vertailla ympäristötietojen, kuten hiilijalanjäljen perusteella. Käytännössä palvelun avulla käyttäjä voi etsiä teknisiltä ominaisuuksiltaan soveltuvimman tuotteen ja sen jälkeen valita niistä hiilijalanjäljeltään pienimmän.

Suomessa astuu voimaan uusi rakentamislaki 1.1.2025. Sen myötä tulee pakolliseksi laskea rakennukselle hiilijalanjälki, hiilikädenjälki (myönteiset ilmastovaikutukset) sekä laatia seloste rakennuksessa käytetyistä materiaaleista. Tuotetiedon hakuun tuodaan tarjolle rakentamislain myötä tarpeellisia tietoja juuri siinä muodossa kuin laki tiedot on määritellyt.

Tuotetiedon haku on maailmanlaajuisesti ainoa paikka, jossa on tarjolla kattavasti tuotteiden hiilijalanjälkitietoja yhdistettynä yksilölliseen tuotekoodiin. Useimmiten tuotekoodina on käytössä GTIN-koodi. Tuotekoodin avulla voidaan olla täysin varmoja siitä, että tuote on juuri se, joka sen ajatellaankin olevan.

Täysin uudistuneesta palvelusta tuotetiedot moniin eri käyttötapauksiin

Olennaisimmat käyttötapaukset uudessa Tuotetiedon haussa ovat uusien tuotteiden etsiminen, tuotteiden vaihdot esimerkiksi ilmastoystävällisempään vaihtoehtoon, tuotekelpoisuuden toteamiseen tarvittavan tiedon haku, luovutusaineiston keruu ja tarvittavien asennus- ja käyttöohjeiden nouto. Kaikissa näissä tapauksissa tuotteisiin pääsee käsiksi palvelussa sanahaulla tai tuotekategorian kautta. Kattavat tuotesuodatukset ominaisuuksien ja ympäristötietojen avulla ovat käytössä sekä sanahaussa että kategoriassa.

Jos olet joskus vieraillut jo käytöstä poistetulla vanhalla rttuotetieto.fi-sivustolla, nyt on aika antaa uusi mahdollisuus. Palvelun on syntynyt 100 % uudestaan. Uusi Tuotetiedon haku on kaikkea sitä, mitä vanhan sivuston olisi pitänyt olla ja vielä paljon enemmän.

Jos kaipaat tietoa tuotteista eli tuotetietoa, löydät kaiken tarvittavan jatkossa osoitteesta haku.tuotetieto.fi.