Löyly ja Compensate yhteistyöhön – asiakkaat voivat hyvittää aterioiden ja saunomisen hiilijalanjäljen

Sauna- ja ravintolakokonaisuus Löyly on aloittanut yhteistyön ilmastonmuutosta vastaan taistelevan Compensate-säätiön kanssa. Yhteistyön myötä Löylyn asiakkaat voivat marraskuun alusta alkaen hyvittää syömänsä ruoan tuottamisesta ja valmistamisesta sekä saunomisesta aiheutuneet ilmastopäästöt.

Compensate on voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tehtävä on torjua ilmastonmuutosta tarjoamalla ihmisille keinoja hyvittää arjessa syntyviä päästöjä. Kompensaatiomaksut tilitetään säätiölle, joka käyttää ne lyhentämättömänä ilmastonmuutosta hillitseviin hiilensidontahankkeisiin, kuten metsänsuojeluun ja metsitykseen Etelä-Amerikassa ja Afrikassa.

Säätiön takana on yrittäjä ja entinen kansanedustaja Antero Vartia, joka perusti Helsingin Hernesaaressa sijaitsevan Löylyn yhdessä näyttelijä Jasper Pääkkösen kanssa. Säätiön perustamista varten hän myi osuutensa Löylystä Pääkköselle.

- Niin kauan, kun synnytämme päästöjä, on jälkiemme siivoaminen vähintä, mitä voimme tehdä. Olen todella iloinen, että Löyly toimijana on edelläkävijä ilmastotalkoissa. Kun monet meistä tekevät arjessa pieniä ilmastopäätöksiä, niistä kasvaa yhdessä vaikuttavia tekoja, Vartia toteaa.

Ruoka-annosten kompensaatiomaksut vastaavat suuruudeltaan Löylyn eri annosten hiilijalanjälkeä. Vegaanisten annosten kompensaatiomaksu on 0,05 euroa, kala- ja kasvisannosten 0,10 euroa sekä kana- ja liha-annosten 0,15 euroa. Saunavierailun kompensaatiomaksu on 0,10 euroa, joka pitää sisällään energiankulutuksesta ja saunapuiden poltosta muodostuvat päästöt.

Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristöarvot ovat ohjanneet Löylyn toimintaa alusta saakka. Energiatehokkuus on optimoitu, sähkö on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä ja rakentamiseen käytetty FSC-sertifioitu puutavara on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Ravintola tarjoilee luomuruokaa ja vain kestävästi pyydettyä kalaa.

- Jaamme Compensaten kanssa samat arvot ja yhteistyö on luonnollinen jatkumo tekemällemme vastuullisuustyölle. Haluamme ehdottomasti olla ensimmäisten joukossa tarjoamassa asiakkaillemme mahdollisuuden hyvittää ympäristökuormitustaan ja tehdä valintoja kestävämmän ravintolaruokailun puolesta, kertoo Löylyn omistava Jasper Pääkkönen.

Tähän saakka Compensaten kautta on sidottu hiilidioksidia ilmakehästä noin 7 800 suomalaisen vuosipäästöjen verran ja säätiö on ostanut hiilensidontaa noin 324 000 eurolla. Vartian haaveena on laajentaa säätiön toiminta viiden vuoden sisällä maailmanlaajuiseksi.

- Päästöjen radikaali vähentäminen on tärkeintä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Sen lisäksi ilmakehästä on sidottava valtava määrä siellä jo liiaksi olevaa hiilidioksidia. Tässä metsitys on tehokas keino. Tarvitsemme isoja muutoksia, joiden rakentaminen vie aikaa, mutta lisäksi meidän on toimittava tässä ja nyt, Vartia painottaa.

Tarkemmat tiedot hiilijalanjäljen kompensointiin liittyen löytyvät verkosta osoitteesta loylyhelsinki.fi/compensate ja Löylystä.



Löylyn ravintolatoimintaa operoi ravintolayhtiö NoHo Partners.