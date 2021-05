Lucinda Rileyn romaaneja myyty yli 500 000 kappaletta Suomessa – uusin kirja paljastaa kadonneen sisaren tarinan

Jaa

Menestyskirjailija Lucinda Rileyn Seitsemän sisarta -romaanisarjan seitsemännessä osassa Kadonnut sisar on tullut vihdoinkin aika kertoa Meropen, puuttuvan sisaren, tarina. Papa Saltin eri puolilta maailmaa adoptoimien tyttärien vaiheista kertovan kirjasarjan suosio on noussut ilmiöksi myös Suomessa.

D’Aplièsen sisarukset ovat suunnitelleet adoptioisänsä Papa Saltin muistojuhlaa. Ennen sitä he toivovat tavoittavansa kadonneen sisarensa, jonka olinpaikasta on löytynyt uusia johtolankoja. Australiassa asuva CeCe aloittaa jäljittämisen, mutta hyvin pian alkaa vaikuttaa siltä, että seitsemäs sisar ei tahdo tulla löydetyksi.

Vuonna 1920 Irlannin West Corkissa Nuala Murphy ripustaa narulle pestyjä vaatteita, jotka likaantuivat brittihallintoa vastaan taistelevien miesten päällä. Nualan perheen maatila on IRA:n salainen tukipaikka, ja samoissa vapaudenkaipuisissa tuulissa liehuvat myös Nualan sulhasen paidat. Kun Nuala joutuu yllättäen brittiperheen sodassa rampautuneen pojan hoitajaksi, avautuu uusi mahdollisuus urkkia tietoa vastapuolen liikkeistä, mutta samalla aukeaa myös nuoreen sydämeen ystävyyden mentävä aukko.

Kadonnut sisar -romaanissa sisarukset Maia, Ally, Tähti, CeCe, Tiggy ja Electra avaavat salaisuuksien solmuja ja vievät jälleen huikaisevalle matkalle Tyynen valtameren tuliperäisiltä saarilta aina Irlannin smaragdinvihreille nummille asti. Kirjan ovat suomentaneet Hilkka Pekkanen ja Tuukka Pekkanen.

Seitsemän sisarta -sarja jatkuu vuonna 2022

Irlantilaissyntyinen Lucinda Riley (s. 1967) on taiturimainen tarinankertoja, jonka teoksia on käännetty jo lähes neljällekymmenelle kielelle. Sisaruksista kertovan kirjasarjan ensimmäinen osa Seitsemän sisarta ilmestyi suomeksi keväällä 2017, ja muut aiemmin suomennetut kirjat ovat Myrskyn sisar, Varjon sisar, Helmen sisar, Kuun sisar ja Auringon sisar. Sarjan kahdeksas osa, Atlas, Papa Saltin tarina ilmestyy vuonna 2022.

Rileyltä on suomennettu myös yksittäiset romaanit Keskiyön ruusu, Enkelipuu, Perhosten huone ja Vaarallinen kirje. Lokakuussa 2021 ilmestyy suomeksi Oliivipuu. Tähän mennessä Suomessa on myyty Rileyn teoksia yli 500 000 kappaletta. Maailmalla hänen teoksiaan on myyty jo yli 30 miljoonaa.