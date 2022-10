Luhankaan suunnitteilla tuulivoimapuisto

Elosen leipomon aurinkokenttää tarkastetaan dronejen avulla Jämsässä 17.8.2022 14:26:52 EEST | Tiedote

Elosen Jämsässä sijaitsevan leipomon aurinkopaneelikenttää on viime päivinä tarkastettu dronejen avustuksella. Elosen noin 2300 aurinkopaneelista koostuva kenttä on kooltaan Keski-Suomen suurin. Droneilla tehtävän tarkastuksen avulla on määrä löytää mahdolliset huoltokohteet tehokkaammin kuin perinteisesti jalkaisin tarkastamalla.