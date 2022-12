Luhdan keskustakorttelin pilaantunut maaperä puhdistetaan Lahdessa

Kauppakadun, Kulmakadun ja Vesijärvenkadun rajaamalla alueella on ollut liike- ja teollista toimintaa vuosikymmenien ajan, minkä seurauksena maaperä on paikoitellen pilaantunut metalleilla, öljyllä ja PAH-yhdisteillä. Alueen rakennukset puretaan uudisrakentamisen tieltä ensi kesänä ja samalla puhdistetaan maaperä. Puhdistamisesta vastaa kiinteistön omistava Luhta-Kiinteistöt Oy. Pilaantunutta maata on arviolta noin 150 tonnia.

Pilaantunut maa on kaivettava pois, ettei se haittaa alueen tulevaa käyttöä eivätkä maassa olevat haitta-aineet kulkeudu pohjaveteen ja muuhun ympäristöön. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maa-aines tulee toimittaa pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan ja puhdistustyön toteutusta ja laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän riittävä puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.