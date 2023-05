Luka Nurmi superautojen GT-sarjaan AF Corsen Ferrarilla

Tamperelainen Luka Nurmi solmi historian nuorimpana kuljettajana, vain 16-vuotiaana, sopimuksen Ferrari Challenge -merkkiluokan Euroopan mestaruussarjaan vuonna 2021 ja voitti tulokasvuonnaan Italian Mugellossa ajetun arvostetun Ferrari World Final -kisan. Viime kaudella hän sijoittui Challenge-luokassa kolmanneksi. Nyt Luka Nurmi siirtyy monikertaiseen Le Mans -voittajatalliin AF Corseen ja saa ajettavakseen tallin 670-hevosvoimaisen Ferrari 488 GT3:n numerolla 51. GT3-luokan neljän osakilpailun mittainen sprinttisarja ajetaan kahden kuskin voimin ja Nurmen ajopariksi nousee 19-vuotias ikätoverinsa belgialainen Jules Castro.

”On mahtavaa, että saan ajaa GT3-sarjan sprinttikisat kaikista kovimmassa tallissa kaikkein halutuimmalla autolla. Ferrarinpunainen 488 numerolla 51 on legendaarinen yhdistelmä ja perinteisesti tuttu näky GT-kisojen palkinnoilla. Sprinttisarjan aikataulut sopivat mainiosti tämän hetken muihin haasteisiini, sillä haluan selvittää myös keväällä aloitetut ja syksyllä vielä jatkuvat ylioppilaskirjoitukset sekä tulevan asepalveluksen kunnialla”, Sammon keskuslukiossa Tampereella opintojaan viimeistelevä Luka Nurmi kertoo ja lisää: ”Ajoparini Jules Castro on myös loistavan potentiaalin omaava kuski ja uskon, että pystymme yhdessä täyttämään Corsen odotukset.”

Ferrari-tallin sinivalkoinen historia jatkuu

Amato Ferrarin omistama ja perustama AF Corse on tullut suomalaisille tutuksi Toni Vilanderin ja Mika Salon myötä. Toni Vilander on ajanut lähes koko uransa AF Corsella ja voittanut sille myös kaksi kertaa GT-sarjan Le Mans 24h -kilpailun. Mika Salo ajoi tallissa FIA GT -sarjaa vuonna 2006.

”Tämä on Lukalle hyvä siirto eteenpäin, sillä AF Corse on maailman paras ja menestynein GT-tiimi. GT-auto istuu Lukan ajotyyliin paremmin kuin aiempi Challenge-sarjan Ferrari, joten häneltä on taas lupa odottaa menestystä. Mugellon World Finalin voitto oli upea saavutus ja näin läheltä, kuinka hänen potentiaalinsa teki vaikutuksen alan sisällä. Viime kauden vastoinkäymiset kasvattivat häntä varmasti kuskina, mikä on hyvä asia tässä vaiheessa uraa”, kertoo AF Corsen tiimissä yli 10 vuotta ajanut GT-konkari Toni Vilander ja lisää: ”Nyt Luka on tiimissä, jossa kaikki on mahdollista. Auto on myös arvokkaampi, joten hänen pitää ajaa fiksusti. Tämän lähemmäs Ferrarin tehdasta on vaikea päästä, eli Lukalla on erinomainen mahdollisuus kehittyä ja saada osaamiseensa aitoa vertailupintaa. Mikäli odotettua tulosta tulee, on AF Corse suora tie täysveriseen ammattilaisuuteen ja pitkään uraan rata-autoilun huipulla.”

AF Corsella on Italian GT3-mestaruussarjassa kaksi Ferrari 488 GT:tä. Sprint-sarjassa Nurmen ja Castron rinnalla kisaavat myös Emil Frey Racing Academyn kuljettajat Stuart White ja Jean-Luc D’Auria autolla numero 52. Lisäksi Eliseo Donno, Jules Castro ja Stefano Gai kilpailevat tallin 51-autolla Endurance-sarjassa.

"Olemme iloisia voidessamme kilpailla mestaruussarjassa uusien, nousevien kykyjen kanssa. Kaikilla tänä vuonna sarjaan tulleilla kuljettajilla on suuri potentiaali ja olemme varmoja, että automme ovat nopeissa käsissä. Iloitsen myös Lukan tuomasta suomalaisväristä, sillä meillä on pitkä ja menestyksekäs historia Mika Salon ja Toni Vilanderin kanssa”, kommentoi AF Corse -tallin omistaja Amato Ferrari.

Tulikoe tulevana viikonloppuna

Luka Nurmen GT3-ura alkaa ja ensimmäisen kilpailut AF Corsella tapahtuvat Italian Riminillä Misano World Circuit -radalla lauantaina ja sunnuntaina 6.-7. toukokuuta. Nurmi on Misanon radalla jo testaamassa ja suhtautuu kauden avausviikonloppuun luottavaisin mielin.

”Olen jo pari vuotta henkisesti valmistautunut GT3:een, joten hienoa että odotus vihdoin loppuu. Edessä on tärkeä viikonloppu, mutta auto tuntuu hyvältä. Misanon radalla on paljon ohituspaikkoja, eli kisasta tulee varmasti värikäs. Olenkin ymmärtänyt, että rata ja tapahtuma ovat myös fanien suosiossa. Annamme heille syyn kannattaa punaista Ferraria”, lupaa lauantain ja sunnuntain kisoihin Misanossa valmistautuva Luka Nurmi.