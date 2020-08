Lukioissa opetus jatkuu pääosin lähiopetuksena: abit etäopiskelevat ennen kirjoituksia

Vaasan lukioissa opiskelu jatkuu syyslukukauden alettua normaalisti lähiopetuksena. Poikkeuksena ovat abiturientit, jotka opiskelevat etänä kaksi viikkoa ennen syksyn kirjoituksia ja kirjoituksien aikana.

Vaasan lyseon lukiossa ja Vasa gymnasiumissa opetus jatkuu pääosin lähiopetuksessa. Poikkeuksena ovat abiturientit, jotka siirtyvät etäopetukseen 31.8. alkaen 25.9. saakka.

- Järjestely tehdään ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi. Etäopetukseen siirtyminen ei ole monenkaan toiveissa, mutta pyrimme etäopetukseen siirtymisellä turvaamaan ylioppilaskirjoitusten järjestämisen ja onnistumisen. Pandemiassa on huomioitava, että sairastumisen lisäksi myös altistuminen johtaa karanteeniin, kertovat Vaasan lyseon lukion rehtori Jaakko Perttu ja Vasa gymnasiumin rehtori Anne Levonen.

Etäopetuksessa oleville abiturienteille järjestetään kouluruokailu jakamalla lounaspaketteja kaksi kertaa viikossa eri puolilla kaupunkia.

Molemmissa lukioissa epidemiaan on varauduttu muun muassa hyvällä käsi- ja yskimishygienialla ja pitämällä mahdollisuuksien mukaan fyysistä etäisyyttä. Osa isoista ryhmistä on jaettu pienemmiksi tilojen sallimissa puitteissa, ja ruokailua on porrastettu. Kouluun ei saa tulla sairaana.

Kevään ylioppilaiden juhlat peruttu

Molemmissa lukioissa oli suunniteltu viime keväänä valmistuneille ylioppilaille yhteisöllistä juhlaa elokuun lopulle, mutta kyseiset juhlat on päätetty perua koronatilanteeseen liittyen.

- Vaasan kaupungin varautumisen johtoryhmä on yhtenä koronan vastaisena toimena linjannut, että ylioppilaiden yhteisöllistä juhlaa ei järjestetä. Vaikka juhlaa on moni odottanut, uskon, että me kaikki ymmärrämme tilanteen vakavuuden, kertovat rehtorit Levonen ja Perttu.

Lyseon lukion kevään ylioppilailla on vielä mahdollisuus kokoontua yhdessä juhlimaan syksyn ylioppilasjuhlien yhteydessä 4.12.