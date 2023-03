Lukupilvessä keskustellaan digitaalisen lukemisen ilmiöistä

Luemme yhä enemmän korvillamme, ja myös kirjahyllymme löytyvät nykyään pilvipalveluista. Nautimme sähkökirjamme suoratoistona tai omalle laitteelle ladattuna. Digitaalinen lukeminen tai e-lukeminen tarkoittaakin e-kirjan lukemista tai äänikirjan kuuntelua luku- tai mobiililaitteella. Moni meistä on lähes päivittäin lukupilvessä, joko lukuaikapalveluita käyttämällä tai kirjaston e- ja äänikirjoja lainaamalla.

Kuten kirja-alalla yleisesti, myös kirjastoissa on näkynyt e-kirjojen ja e-äänikirjojen kysynnän kasvu. Viime keväänä tehdyssä kyselytutkimuksessa 80 % asiakkaista kertoi olevansa tietoisia Helmet-kirjaston tarjoamista e-aineistoista, mutta vain 47 % heistä on lainannut niitä. Siksi Espoon kaupunginkirjastossa päätettiin tänä keväänä aloittaa entistä aktiivisempi e-aineistojen markkinointi sosiaalisen median, vaikuttajamarkkinoinnin, kirjastokampanjan ja digitaalisen lukemisen tapahtumasarjan avulla.



”Iloitsen tästä tapahtumasarjasta, joka on hyvä avaus entistä aktiivisemmalle digitaalisten aineistojen tutuksi tekemiselle! Odotan innolla tapahtumia ja niiden ympärillä käytävää keskustelua. Hienoa, että tapahtumista jää myös tallenteet, joita voi katsoa, jos ei pääse paikalle!” sanoo Espoon kaupunginkirjaston kirjastopalveluiden johtaja Ritva Nyberg.



Sellon kirjastossa järjestettävä Lukupilvessä-tapahtumasarja on tarkoitettu kaikille e-lukemisesta kiinnostuneille. Lukupilven reunalle kutsuttavien vieraiden kanssa keskustellaan erilaisista digitaaliseen lukemiseen liittyvistä ilmiöistä. Tapahtumia voi seurata paikan päällä kirjastossa tai katsoa suoratoistona. Tapahtumista jää myös tallenne Espoon kaupunginkirjaston YouTube-kanavalle. Keskusteluja luotsaa ja tapahtumasarjan tuottaa kirjastopedagogi Virpi Kotro.

Lukupilvessä-tapahtumasarjan tavoitteena on tarjota inspiraatiota digitaaliseen lukemiseen, jakaa e-lukemisen iloa ja tehdä tunnetuksi Helmet-kirjaston e-kirja- ja e-äänikirjakokoelmia.

Tapahtuman aikataulu, keskusteluteemat ja vieraat:

13.4.2023 klo 18–19: Seniori e-lukijana, vieraana eläkeläinen Eeva Lahtinen

27.4.2023 klo 17–18: POC-kirjailijoiden kirjat tutuksi, vieraina POC-lukupiirin perustajat Aracelis Correa ja Téri Zambrano

ja 11.5.2023 klo 17–18: Digitaalista sateenkaarikirjallisuutta eri-ikäisille ja eri kielillä, vieraana kirjastoneuvoja Linnea Peurakoski

25.5.2023 klo 17–18: E-lukemisen digitaalinen sosiaalisuus, vieraina Marko Suomi (Takakansi-podcast) ja Ulla Lehtinen (Tarinannuppuja-blogi / Instagram / TikTok)

(Takakansi-podcast) ja (Tarinannuppuja-blogi / Instagram / TikTok) 8.6.2023 klo 17–18: Lapset ja nuoret e-lukijoina, vieraina kirjastoammattilaiset Jenna Nokkala ja Jertta Pomeranz

Lisäksi vieraat antavat lukuvinkkejä Helmet-kirjaston e- ja e-äänikirjavalikoimaan kuuluvista, teemaan sopivista suomenkielisistä, englanninkielisistä ja ruotsinkielisistä teoksista. Lukuvinkit jaetaan tapahtuman jälkeen myös Espoon kirjastojen sosiaalisen median tileillä.



